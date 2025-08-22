Herido un varón de 31 años tras una agresión con arma blanca en Segovia

SEGOVIA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 31 años ha resultado herido en Segovia tras una agresión con arma blanca, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 16.44 horas, cuando varias llamadas al 1-1-2 han solicitado asistencia para un varón herido en la calle José Zorrilla de Segovia. Los alertantes indicaban que había sido agredido con un cuchillo en el abdomen y estaba sangrando.

El centro de emergencias 112 ha dado aviso del incidente a Policía Local de Segovia y a Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y el personal del centro de salud.

La ambulancia de soporte vital básico móvil ha trasladado a un varón de 31 años años al Complejo Asistencial de Segovia.