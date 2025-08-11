Herido un varón de 50 años en una colisión entre dos turismos en Palencia

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

PALENCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 50 años ha resultado herido tras una colisión entre dos turismos en la rotonda de cruce de las calles Vizcaya y Sevilla de Palencia, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 13.51 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada que avisaba del accidente y de que se precisaba asistencia para una persona que había resultado herida, consciente, y que además estaba atrapada en el interior de su turismo.

El 1-1-2 ha avisado de este accidente a la Policía Local y los Bomberos de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias- Sacyl, desde el que han enviado una UVI móvil.

En el lugar, los organismos de emergencias han atendido a la persona herida, un varón de unos 50 años a quien se ha trasladado más tarde la UVI móvil de Emergencias Sanitarias al hospital de Palencia.