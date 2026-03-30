Herido un varón de 52 años en una colisión entre dos turismos en la N-627 en Basconcillos (Burgos)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

BURGOS, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 52 años ha resultado herido en una colisión entre dos turismos en el kilómetro 52 de la carretera N-627, a las afueras de Basconcillos del Tozo (Burgos), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 13.29 horas de este lunes, 30 de marzo, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido varias llamadas que avisaban del accidente y de que había un varón herido, atrapado en su vehículo.

El 1-1-2 ha informado de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Burgos, a los Bomberos de Burgos y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Los bomberos de Burgos han liberado a un herido, un varón de 52 años, que ha sido atendido y trasladado por Emergencias sanitarias - Sacyl al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.