Herido un varón por inhalación de humo en un incendio de una estufa de pellets en una vivienda de Valladolid

VALLADOLID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 50 años ha resultado herido por inhalación de humo en un incendio de una estufa de pellets en una vivienda de la calle de la Culebra en Valladolid, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El incendio tuvo lugar sobre las 21.42 del sábado, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada en ka que se solicitaba asistencia para el afectado.

El 1-1-2 avisó de este incendio a la Policía Municipal y los Bomberos de Valaldolid, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió al varón afectado, a quien trasladó más tarde una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.