Un herido al volcar un turismo en Estepar (Burgos)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

BURGOS 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 40 años ha resultado herido esta madrugada como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en la localidad burgalesa de Estepar, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 05.30, que es cuando el Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 ha sido informo de la salida de vía y vuelco de un turismo en el kilómetro 6 de la BU-P-1007, en Estepar, donde, había resultado herido un hombre de unos 40 años que se encontraba atrapado en el interior del vehículo.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha desplazado una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario ha asistido al conductor, que ha sido trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.