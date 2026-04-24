Herido tras el vuelco de un camión en la A-62 en Celada del camino (Burgos)

BURGOS 24 Abr. (EUROPA RESS) -

Un varón de unos 30 años ha sido trasladado este viernes al Complejo Asistencial Universitario de Burgos tras resultar herido en el vuelco de un camión en la autovía A-62, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El siniestro se ha producido a la 1.21 horas en el kilómetro 24 de la citada vía, a la altura del término municipal de Celada del Camino (Burgos), en sentido hacia la capital burgalesa.

Tras recibir el aviso del accidente, en el que se informaba de que el conductor permanecía atrapado en el interior de la cabina, el centro de emergencias ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. El organismo sanitario ha movilizado hasta el lugar una UVI móvil para atender al herido.

En el punto del incidente, el personal de salud ha prestado asistencia al conductor, quien ha sido evacuado posteriormente en la misma UVI móvil hasta el centro hospitalario de referencia en la capital.