Heridos dos jóvenes de 24 y 25 años tras salirse de la vía un turismo y chocar contra un árbol

ÁGREDA (SORIA), 11 (EUROPA PRESS)

Dos jóvenes de 24 y 25 años han resultado heridos tras salirse de la vía un turismo y posteriormente chocar contra un árbol en el término municipal de Ágreda (Soria), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 8.41 horas, cuando el 112 ha recibido varias llamadas que avisaban de la salida de vía de un turismo que había chocado posteriormente con un árbol en el kilómetro 60 de la carretera N-113, en Ágreda (Soria), y en el lugar había dos personas heridas y atrapadas en el vehículo.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil, a los Bomberos de Ágreda de la Diputación de Soria y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Ágreda. Además, han solicitado colaboración del servicio de emergencias sanitarias de Aragón, que ha enviado un un helicóptero.

En el lugar, los organismos de emergencias han atendido a ambos heridos, dos varones de 25 y 24 años, el primero de ellos evacuado en helicóptero al hospital Miguel Servet de Zaragoza y el segundo en UVI móvil al Hospital de Soria.