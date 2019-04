Herrera se toma la "cocina" del CIS con "relativismo" y anima a aprovechar la campaña por el número de indecisos

Publicado 10/04/2019 13:01:44 CET

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha señalado que se toma la "cocina" del CIS con "relativismo" y ha emplazado a los partidos políticos a "aprovechar" la campaña hasta "el último momento" ante el "alto número de indecisos".

"Hemos tenido encuestas buenas y malas, pero todas hay que contemplarlas con respeto, pero con relativismo", ha asegurado para recomendar los políticos implicados que la "atiendan", que "no se desanimen si los datos no son buenos" y que "no se confíen" si lo son.

Herrera, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press durante su presencia en la feria Gourmets, ha ironizado sobre los resultados para analizar que en el ámbito del centro derecha, la cocina ha sido "un poco más compleja" al hacer "crecer" mucho las expectativas "de una fuerza nueva que se sitúa en la extrema derecha", en "perjuicio de las dos fuerzas que compiten en el centro derecha" y entre las que ha situado al PP.

No obstante, el presidente de la Junta ha incidido en el "espectacular dato" del 40 por ciento de indecisos, algo que, a su juicio, demuestra que "hay mucho trabajo por hacer". En este punto, ha asumido que la presentación del "compacto" programa del Partido Popular facilitará el camino porque es mejor que "presentar iniciativas un día y otro" que pueden llegar a "confundir al ciudadano".