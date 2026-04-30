La historia de los Comuneros de Castilla, en 24 ilustraciones de Julio Veredas en una exposición en el Episcopio

Ángel Sánchez y Julio Veredas observan una de las ilustraciones. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El episodio histórico que protagonizaron los Comuneros de Castilla y que tuvo en Ávila uno de sus escenarios centra las imágenes con las que el escritor e ilustrador abulense Julio Veredas complementa su último trabajo literario: Los comuneros según Francesillo, unos dibujos que desde hoy se pueden ver en el espacio municipal del Episcopio.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Ángel Sánchez, ha acompañado este jueves al autor en la apertura de una muestra que permanecerá en el Episcopio hasta el 15 de mayo y que se completa con la presentación del libro, precisamente, esta tarde, también en el Episcopio, a las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

Francés de Zúñiga 'Francesillo' es un bufón en la corte de Carlos I y también el relator de la historia de los comuneros, un episodio que, en este caso, se dirige a lectores de 10 a 13 años, acercándoles de una manera didáctica y amena quiénes fueron los comuneros y su importancia en la historia de España, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Las 24 ilustraciones que conforman parte de la muestra son el resultado, junto con el texto, de dos años de trabajo en los que el autor se ha dedicado a su última obra, pero la exposición, además, ofrece una "sorpresa" al público, en forma de otras ilustraciones que Veredas está realizando para una futura publicación que estaría dedicada a 'La sombra del ciprés es alargada', título de la obra de Miguel Delibes que, además, de nombre a la Asociación de Novelistas Abulenses a la que pertenece Julio Veredas.

La exposición estará abierta al público de martes a viernes de 19 a 21 horas; sábados y festivos, de 12 a 14 y de 19 a 21 horas (con excepción del sábado 2 de mayo, que permanecerá cerrada); y domingos de 12 a 14 horas.