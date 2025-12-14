Un hombre afectado por inhalación de humo y una mujer con quemaduras en un incendio en una vivienda de Burgos

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

BURGOS, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha resultado afectado por inhalación de humo y una mujer ha sufrido quemaduras en un incendio provocado por una sartén en una vivienda de la calle Carlos Saenz Tejada de Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 07.2 horas de este domingo, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de un incendio en la cocina de una vivienda situada en la mencionada calle, donde había mucho humo y dos personas necesitaban asistencia sanitaria.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.