Un hombre queda inconsciente tras ser atropellado por un coche en Villablino (León)

LEÓN, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años ha quedado inconsciente tras haber sufrido un atropello por parte de un turismo a la altura del número 70 de la avenida de Asturias de Villablino (León), según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar pasadas las 20.00 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban del atropello y solicitaban asistencia para un hombre que se encontraba inconsciente.

En base a estos datos, el 112 ha dado aviso del suceso a la Policía Local de Villablino, a la Guardia Civil de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.