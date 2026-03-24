El Hospital El Bierzo (León) contará con su primer residente de Farmacia en 2027

Área de consultas de Farmacia en el Hospital El Bierzo. - GASBI

LEÓN 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha obtenido la acreditación del Servicio de Farmacia como unidad docente, un paso que permitirá que el Hospital de El Bierzo cuente, a partir de 2027, con su primer Farmacéutico Interno Residente (FIR).

Este reconocimiento supone un avance en la formación especializada del área de salud berciana y refuerza la oferta docente del centro hospitalario, que hace apenas un mes recibió también la acreditación como unidad docente para el Servicio de Hematología. Así, El Bierzo podrá acoger, desde 2027, dos nuevas plazas de residentes.

Por otra parte, en unos meses el Servicio de Urgencias del Hospital El Bierzo incorporará también a un residente, lo que lo convertirá en uno de los primeros centros del país en disponer de docencia MIR en esta especialidad, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Gasbi.

Estos acontecimientos continúan la estela iniciada en 2025, cuando los servicios de Anestesiología, Digestivo y Urología recibieron a sus primeros residentes. Ese mismo año, además, se acreditó al Centro de Salud Ponferrada I como centro docente para Enfermería y Medicina Familiar y Comunitaria.

Estas acreditaciones y nuevas incorporaciones prevén reforzar el compromiso de la Gasbi con la formación de los futuros médicos, enfermeros y farmacéuticos para garantizar una atención sanitaria de calidad basada en el aprendizaje continuo, la excelencia profesional y la generación de oportunidades para los facultativos en formación.