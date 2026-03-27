El Hospital Clínico de Valladolid acoge una nueva colecta de donación de sangre el próximo 31 de marzo

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VALLADOLID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico Universitario de Valladolid acoge el próximo martes, 31 de marzo, una nueva colecta de donación de sangre organizada por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl).

Profesionales, usuarios y visitantes del Hospital Clínico Universitario de Valladolid están llamados a donar sangre a través de esta colecta entre las 9.00 y las 14.00 horas, han informado a Europa Press fuentes sanitarias.

El centro hospitalario colabora de nuevo con esta iniciativa, "fundamental y solidaria", para el desarrollo de la actividad asistencial ordinaria en los hospitales de la Comunidad de Castilla y León, han añadido.

Para ello, se habilitará un punto de donación que se ubicará en la sala de espera del vestíbulo principal del Clínico, junto a los ascensores centrales.

Esta colecta del CHEMCyL está principalmente enfocada a profesionales sanitarios y no sanitarios del Clínico, pero también está abierta a usuarios, visitantes y vecinos del entorno del hospital.