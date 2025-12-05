El Hospital de León contará en 2026 con una nueva resonancia de tres teslas y una Unidad de Reproducción Asistida

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, durante su visita al Complejo Asistencial Universitario de León (Caule). - EUROPA PRESS

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha manifestado este viernes que El Complejo Asistencia Universitario de León (Caule) contará en 2026 con una nueva resonancia de tres teslas que permitirá realizar las pruebas en cualquier parte del cuerpo y se creará una Unidad de Reproducción Asistida.

Así lo ha expresado durante su visita al Hospital de León, en el que la Junta de Castilla y León ha invertido durante la presente legislatura más de 28 millones de euros en la mejora del equipamiento tecnológico. La inversión en el conjunto de la provincia leonesa, según ha señalado, asciende a 59,5 millones de euros en este periodo.

Las actuaciones de la Junta en el Hospital de León durante la actual legislatura incluyen una dotación en Atención Primaria de 1.329.448 euros destinados a la modernización del equipamiento de los centros de salud y consultorios locales.

Entre el nuevo equipamiento del Caule el consejero ha destacado el destinado al diagnóstico y tratamiento del cáncer, a través de la incorporación de un TAC Simulador por 516.000 euros y un nuevo Acelerador Lineal por 2,6 millones de euros, que se suma a otro Acelerador Lineal llegado al centro en colaboración con la Fundación Amancio Ortega.

En el ámbito de la Medicina Nuclear, el centro incorpora un nuevo PET-TAC por 2,5 millones de euros, un equipo que evita desplazamientos a Salamanca y Burgos, los únicos hospitales que contaban con esta tecnología empleada para el diagnóstico de enfermedades oncológicas y degenerativas. El mismo Servicio de Medicina Nuclear ha incorporado también un equipo SPECT-CT por 752.497 euros y se verá beneficiado en sus capacidades con las actuaciones realizadas en el Servicio de Radiofarmacia por 518.700 euros.

Para la preparación exacta de fármacos citostáticos con alto grado de complejidad y elevados estándares de calidad se ha invertido un millón de euros en una nueva sala blanca, mientras que para contribuir al diagnóstico de enfermedades raras se cuenta con un nuevo secuenciador masivo de 327.562 euros, así como con un exoesqueleto pediátrico para la rehabilitación de pacientes con enfermedades neuromusculares.

DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN

En cuanto a diagnóstico por imagen, se ha incorporado un nuevo TAC valorado en 1,2 millones de euros, que junto a la nueva Resonancia Magnética de 1,4 millones, aportan mayor definición, menor dosis de radiación y un consumo más eficiente y sostenible de energía. Dentro de este mismo ámbito, pero para su uso en el bloque quirúrgico, se han renovado tres arcos por un importe de 412.000 euros, que contribuyen a un mayor grado de exactitud en la realización de procedimientos como colocación de prótesis y otros dispositivos.

A ello se suma un nuevo equipo de litotricia por 598.850 euros, una nueva torre de laparoscopia por 210.000 euros para la realización de cirugía mínimamente invasiva, así como un renovado microscopio quirúrgico. Por último, los escáneres de patología digital para el análisis de biopsias han supuesto una inversión de 600.000 euros.

Para las actuaciones propias del ámbito del intervencionismo tanto cardiológico como en otras especialidades, el Caule cuenta con un nuevo angiógrafo vascular por 877.717 euros y un equipo de hemodinámica por la cuantía de un millón de euros.

En cuanto a infraestructuras, destacan las obras y el equipamiento del Hospital de Día Infantojuvenil que se encuentra en funcionamiento desde mayo de 2024 y que ha supuesto una inversión de más de 200.000 euros.

UNIDAD DE REANIMACIÓN

Por otra parte, Alejandro Vázquez ha señalado que la Junta licitará en las próximas semanas las obras de la Unidad de Reanimación (REA) del Hospital de León, cuya contratación asciende a 6.305.991 euros y cuyo plazo de ejecución será de 18 meses.

Se trata de una obra "imprescindible" para León y, según ha explicado, está a punto de ver la luz al encontrarse en los últimos trámites administrativos que permitirán dar inicio a los trabajos "cuanto antes".

La nueva Unidad de Reanimación tendrá dos zonas con ocho boxes cada una, cuatro de ellos aislados, con controles en el centro de cada sala y entre las dos zonas se dispondrán los cuartos comunes para enfermería, almacenes, laboratorio y vestuarios. El diseño arquitectónico permitirá además evitar cruces entre pacientes hospitalizados y visitantes.