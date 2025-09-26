Hospital de Órbigo (León) aprueba por unanimidad la moción por la Autonomía de la Región Leonesa

Imagen del pleno del Ayuntamiento de Hospital de Órbigo tras aprobar la moción por la Autonomía de la Región Leonesa. - AYTO. HOSPITAL DE ÓRBIGO

Se convierte en el ayuntamiento número 71 de la provincia en instar a las Cortes a iniciar los trámites

LEÓN, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Hospital de Órbigo (León) celebrado en la tarde de ayer ha aprobado por unanimidad la moción por la Autonomía de la Región Leonesa presentada por PSOE, UPL y PP.

El alcalde, Enrique Busto, ha destacado que el hecho de que la iniciativa haya salido adelante es "un orgullo". "Debemos darnos la enhorabuena por que la hayamos presentado conjuntamente los tres grupos políticos", ha recalcado.

De esta manera, Hospital de Órbigo se convierte en el ayuntamiento número 71 de la provincia de León en instar a las Cortes de Castilla y León a que inicie los trámites necesarios para "la consecución de la autonomía de la Región Leonesa de las tres provincias que la conforman: León, Zamora y Salamanca", según se especifica en la moción.

En la iniciativa municipal se pone de manifiesto la necesidad de revertir la actual "situación de agravio" con la Región Leonesa, al ser la única región histórica de España que no es autonomía, para lo cual es preciso que en el Congreso y en el Senado se apruebe la creación de la comunidad autónoma de la Región Leonesa y de las instituciones en el ámbito legislativo, ejecutivo y jurisdiccional que gestionen las competencias propias de una autonomía.

Los grupos del PSOE, UPL y PP explican en la moción que durante los años de existencia de la comunidad autónoma de Castilla y León se ha puesto de manifiesto "el hecho estadístico e irrefutable del desequilibrio interterritorial dentro de la propia Comunidad, resultando especialmente perjudicada la región leonesa, tanto desde el punto de vista político, como económico, cultural o incluso de pervivencia de la propia idiosincrasia leonesa".

Los concejales socialistas, leonesistas y populares del Ayuntamiento de Hospital de Órbigo han explicado que el reconocimiento autonómico de la Región Leonesa tiene cabida en el marco constitucional, según ha informado el Consistorio a Europa Press en un comunicado.

Igualmente, han apuntado que la creación de la autonomía podría resolverse mediante una reforma del Estatuto de Autonomía o con una "simple" ley orgánica del Parlamento nacional español, una solución recogida en el artículo 143 de la Constitución.