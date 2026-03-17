Hosteleros leoneses encaran la Semana Santa con optimismo, a la espera de que concluyan las obras en el centro

Obras que se llevan a cabo en el entorno de la Plaza de San Marcelo y en la Calle Ancha, en la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La gerente de la Asociación de Hostelería de León, Laura Álvarez, ha manifestado este martes que el sector encara la Semana Santa con mucho optimismo, a la espera de conocer la previsión meteorológica y de que concluyan las obras que se llevan a cabo en el centro de la capital leonesa.

"Somos muy optimistas y sabemos que el turismo en León cada vez es mayor. Tenemos una Semana Santa declarada de interés, viene muchísima gente, pero siempre estamos un poquito sujetos al tiempo y a las obras que tenemos alrededor, pero la perspectiva siempre es positiva", ha señalado.

Al respecto, el presidente de la Asociación, Óscar García Martínez, ha apuntado que, según el Ayuntamiento, las obras que se acometen en la Calle Ancha estarán finalizadas para Semana Santa y, en cuanto al derrumbe de un edificio en la calle Dámaso Merino el pasado fin de semana, se ha remitido a las declaraciones efectuadas por el alcalde de León, José Antonio Diez, que ha asegurado que se van a adoptar medidas al respecto y a actuar en el inmueble y el entorno.

"De momento no sabemos si va a ir a más o no va a ir a más", ha advertido, aunque ha confiado en que la Concejalía de Urbanismo lleve a cabo las actuaciones precisas para que la zona esté despejada en los próximos días.

Los representantes de la Asociación de Hostelería se han pronunciado de este modo en el Consistorio de San Marcelo, tras dar a conocer a los ganadores del VII Concurso a la Mejor Tapa de León.