Hosteleros de Salamanca "no se rinden" y celebrarán la Feria de Día en sus terrazas y establecimientos

SALAMANCA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca ya prepara la Feria de Día, pues ha anunciado que, después de la suspensión del pasado año por la pandemia, "en este 2021 y cumpliendo con todas las restricciones a las que están sometidos, los hosteleros no se rinden" y, "de otro modo, pero con la misma ilusión", celebrarán la Feria de Día "en los establecimientos y terrazas", y no en las tradicionales casetas que este año no se colocarán.

La organización, en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, lleva desarrollando la actividad de Feria de Día "desde hace más de 15 años" y ha apuntado que los interesados podrán inscribirse hasta el 25 de agosto está abierto el plazo de inscripción para participar oficialmente con el 'Pincho de Feria' al precio de 2,50 euros así como "otras posibilidades" que ofrece la feria como 'Pincho Mahou' y otras propuestas en formato 'cóctel' o 'combinado de Feria'.

Según el comunicado, recogido por Europa Press, "el sector hostelero entiende que las Ferias y Fiestas son importantes para salmantinos y turistas", y por ello ha diseñado "una feria de día adaptada a las circunstancias y con el compromiso de mantener las medidas sanitarias necesarias para poder recuperar los horarios, aforos y actividad económica normalizada del sector tan perjudicado desde hace mas de 18 meses".