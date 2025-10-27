Hosteleros de Valladolid rechazan la tasa de basuras y sus criterios y censuran la falta de respuesta del Ayuntamiento

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Empresarios de Hosteleria de Valladolid ha expresado su rechazo a los criterios que se establecen en la ordenanza para calcular la tasa de basuras, han denunciado públicamente los errores en su emisión y han censurado la falta de respuesta del Ayuntamiento de la ciudad.

La organización, en un comunicado recogido por Europa Press, ha expresado su "profundo malestar" ante la situación generada por la reciente emisión de los recibos correspondientes a la tasa de recogida de basuras que están a punto de cumplir su periodo de pago.

La Asociación ha manifestado su protesta frente a los criterios que se han utilizado para elaborar la ordenanza "creando agravios comparativos entre empresas del mismo sector y no cumpliendo el fundamento de la ordenanza".

En este sentido, ha incidido en que numerosos establecimientos también han detectado errores significativos en la confección de los importes, con cantidades que no se corresponden con la realidad ni con la actividad del negocio.

A este respecto, ha asegurado que, pese a que se han presentado múltiples reclamaciones y solicitudes de revisión ante el Ayuntamiento, "no se ha obtenido respuesta ni soluciones concretas", lo que la Asociación ha asegurado que está generando "una grave indefensión e incertidumbre económica" en un sector que ya soporta una "elevada" presión fiscal y un aumento en sus costes.

"No entendemos cómo se pueden emitir recibos con importes erróneos y luego ignorar las reclamaciones. Exigimos transparencia, una revisión inmediata de los recibos y una atención eficaz por parte de la administración", han señalado los portavoces del sector.

POSIBLES ACCIONES

El colectivo hostelero ha recordado que la tasa de basuras debe ser "proporcional, justa y ajustada al uso real del servicio" y no puede convertirse en un nuevo obstáculo para la supervivencia de los negocios locales.

Asimismo, han solicitado al Ayuntamiento que habilite un canal específico de atención al sector hostelero con el fin de resolver los casos pendientes y evitar que esta situación se repita en el futuro.

"Hasta que no se regularice la situación y se revisen los importes incorrectos, los hosteleros se reservan el derecho a emprender las acciones administrativas y legales necesarias para defender sus derechos frente a los criterios de esta ordenanza", ha añadido la organización.