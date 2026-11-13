Hotuse y Diputación de Segovia forman a 80 personas sin experiencia para reforzar la hostelería de la provincia

Primeros alumnos con responsables de la Diputación y Hotuse. - HOTUSE

SEGOVIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 80 personas han tramitado su inscripción en el proyecto formativo de la Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (Hotuse) y la Diputación, dirigido a quienes quieren trabajar en el sector, sin experiencia previa.

El proyecto se dirige a profesionalizar el sector hostelero y facilitar la incorporación de nuevos trabajadores a las empresas de la provincia. La propuesta se orienta, especialmente, a quienes desean comenzar a trabajar durante los fines de semana o en servicios de refuerzo.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado la importancia de iniciativas que conecten las necesidades de las empresas con las oportunidades laborales de los ciudadanos.

"La hostelería es una actividad fundamental para la economía de los pueblos de Segovia y para mantenerlos vivos", ha subrayado la diputada.

Por ello, la Diputación apoya a un sector que en la actualidad, "tanto en las ciudades como en el ámbito rural, está necesitado de profesionales cualificados para desempeñar los trabajos de barra y sala de hostelería, una oportunidad laboral con alta demanda".

La propuesta de Hotuse y la Diputación ha sido difundida entre universidades, centros de Formación Profesional e institutos. Los primeros cursos, de dos días de duración, comienzan en breve y tendrán continuidad hasta finales de noviembre.

Cada formación cuenta con entre 15 y 20 participantes, para permitir una mayor cantidad de horas prácticas, y ya se han inscrito más de 80 aspirantes.

Durante las clases, los alumnos conocen las normas básicas del servicio y practican algunas de las tareas más habituales en bares, cafeterías y restaurantes: preparación de cafés, servicio de mesas, manejo de bandejas y tiraje de cerveza. El objetivo es que adquieran conocimientos iniciales y confianza, antes de incorporarse a un establecimiento.

"Uno de los principales obstáculos para muchas personas que quieren trabajar en hostelería es no contar con experiencia previa, por lo que con estos cursos les ofrecemos una primera formación práctica para que puedan desenvolverse con mayor seguridad cuando afronten sus primeros servicios", ha manifestado el presidente de Hotuse, Jesús Castellanos.

Una vez finalizados los cursos, los currículos de los participantes serán incorporados a la bolsa de empleo de Hotuse, desde la que serán puestos a disposición de los establecimientos asociados que necesiten contratar personal o reforzar sus plantillas. De esta manera, la iniciativa establece una conexión directa entre la formación y las posibilidades de inserción laboral.

Esta acción está integrada en el conjunto de planes formativos que Hotuse desarrolla en el marco de su acuerdo con la Diputación de Segovia, dentro del programa 'Emprende en Hostelería y Turismo 3.0. Sin Bares No Hay Pueblos'.

La programación contempla también formación en especialización gastronómica, con contenidos relacionados con la trufa, las setas y la micología, así como materias vinculadas a la digitalización y la gestión de los negocios, entre ellas VeriFactu, inteligencia artificial, terminales de punto de venta (TPV) y marketing digital.

Con este programa, la Diputación y Hotuse buscan dar respuesta a algunos de los principales retos del sector, facilitando tanto la incorporación de nuevos profesionales como la actualización de conocimientos de quienes ya trabajan en él y proporcionando a las empresas herramientas para mejorar su competitividad y mantener la actividad hostelera y turística en el medio rural.