De la Hoz asegura que se está "a días" de cerrar el acuerdo de PP y Cs

Actualizado 27/06/2019 14:18:02 CET

VALLADOLID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular y miembro de la Comisión Negociadora del PP, Raúl de la Hoz, ha asegurado que se está "a días" de cerrar el acuerdo sobre la composición del Gobierno de la Junta de Castilla y León entre PP y Ciudadanos.

De la Hoz ha asegurado que la negociación "continua" y que existe un "contacto permanente", por lo que ha confiado en que se pueda concluir el acuerdo sobre la composición del Ejecutivo "a la mayor brevedad posible" con el fin de llevar a cabo la investidura del nuevo presidente "lo antes posible".

"No me gusta poner una fecha límite pero estamos a días de comunicar un acuerdo", ha asegurado, tras lo que ha detallado que a pesar de que hoy no hay reuniones previstas sí existen contactos permanentes.