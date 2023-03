De la Hoz exige "un mínimo de decencia" al PSOE para que pida perdón al PP tras el sobreseimiento de las primarias

VALLADOLID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha exigido "un mínimo de decencia" al principal partido en la oposición para que pida "perdón" al PP, o, "al menos, a los ciudadanos de Castilla y León", por la "desgraciada imagen" que han dado de la clase política tras el sobreseimiento libre y el archivo del caso 'Primarias' en el Partido Popular de Salamanca.

"Dimitir implica tener dignidad. Dignidad es tener la capacidad de ser serio, de ser responsable y de tratar con respeto a los demás y a uno mismo", ha considerado De la Hoz que ha descartado pedir la dimisión de los responsables del PSOE en Castilla y León consciente de que no lo van a hacer, entre otras cosas, ha ironizado, porque "no tienen donde ir" porque "no han gestionado nada en su vida" ya "se han apoltronado" en la oposición en Castilla y León durante 35 años basados en la búsqueda de corrupción dentro del PP con "todo tipo de calumnias" por las que ha medido perdón.

A esto ha añadido que "algunos, incluso, carecen de formación para gestionar cualquier cosa".

De la Hoz ha acusado al PSOE de estar "empeñado" en atacar de forma irreverente y de "insultar" a Castilla y León a través del Gobierno de la nación y ha puesto como ejemplo la visita que realizó ayer el presidente, Pedro Sánchez, a Castellón para mostrar su "absoluta colaboración" con los damnificados de los incendios y para ofrecer "toda la ayuda que sea necesaria y todos los fondos que sean necesarios" cuando tras el fuego que afectó a la Sierra de la Culebra ofreció dos millones, frente a 35 de la Junta.

"¡Qué diferencia, dos millones de euros en Castilla y León, todo el dinero que sea necesario en la Comunidad Valenciana1", ha exclamado el portavoz parlamentario del PP que ha acusado también a Pedro Sánchez de achacar el incendio que afecta a Castellón y a Teruel al cambio climático con ataques, incluso, a los negacionistas del cambio climático, cuando en el que afectó a Castilla y León acusó al Gobierno autonómico y al PP.

"Algunos estarían deseando que lo que ha sucedido en la Comunidad Valenciana no hubiera sucedido ahí si no aquí", ha sentenciado Raúl de la Hoz que ha trasladado las absolutas condolencias del PP a los damnificados por el incendio que afecta a Castellón y a Teruel y ha garantizado que los 'populares' no serán "tan irresponsables" como para acusar a esos gobiernos autonómicos de la provocación o de las consencuencias de ese fuego, como ha pedido al Gobierno que haga con Castilla y León.

De la Hoz ha ironizado sobre que el PSOE lleva tiempo "entregado a una campaña inédita, permanente y orquestada" de ministros en Castilla y León con el único objetivo de "mentir" sobre lo que sucede en la Comunidad y de "insultar" a esta tierra, en un reflejo, a su juicio, del "nerviosismo del sanchismo y del PSOE de Castilla y León" ante lo que va a suceder el próximo 28 de mayo, cuando el 'popular' ha augurado "un peor resultado --electoral-- aún" que el del pasado 13 de febrero de 2022.

"Eso carcome al señor Sánchez y por eso manda a todos sus ministros de forma desesperada a insultar a Castilla y León", ha concluido De la Hoz que ha acusado a los miembros del Gobierno de la nación de insultar la inteligencia de los castellanos y leoneses.

En este punto, ha garantizado que el PP seguirá trabajando de forma seria y ordenada, "y, cuando pueda ser, de forma dialogada" para aplicar políticas como bajadas de impuestos.