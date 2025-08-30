Huerta de Arriba (Burgos) se vuelca con la IX edición de la Fiesta del Buitre de GREFA que reúne a numerosos asistentes - GREFA

Cinco buitres negros han sido marcados con emisores GPS en un acto abierto al público, paso previo a la liberación de estas aves en otoño

HUERTA DE ARRIBA (BURGOS) , 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pueblo de Huerta de Arriba (Burgos) se ha volcado este sábado con la novena edición de la Fiesta del Buitre de GREFA, que ha reunido a numerosos asistentes, con motivo de la celebración en todo el mundo el Día Internacional de los Buitres, una cita en la que se recuerda el papel fundamental de estas rapaces necrófagas en la salud de los ecosistemas.

Cada año GREFA se une a esta celebración con su Fiesta del Buitre, un gran evento popular en el que gran cantidad de personas, tanto vecinos de la comarca como visitantes llegados desde otros puntos de España, han acudido a uno de los eventos "más importantes" dedicados a los buitres que se celebran en toda Europa, según ha explicado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

Además de albergar cada año la Fiesta del Buitre, Huerta de Arriba es el centro neurálgico del Proyecto Monachus, con el que GREFA impulsa desde 2017 la recuperación de la población de buitre negro en el Sistema Ibérico norte, donde llevaba más de medio siglo extinguida como reproductora esta especie amenazada catalogada en España como 'vulnerable'.

Durante toda la mañana, la IX Fiesta del Buitre ha incluido diversas interesantes actividades, todas ellas gratuitas, como cuentacuentos, talleres, gincana, liberación de aves recuperadas y una exhibición de cómo trabajan los perros ecodetectores especializados en conservación de la naturaleza del Servicio Cinológico del Seprona, todo ello rematado por una paellada popular.

La tarde se ha reservado para una 'carroñada' destinada a que el público pudiera observar a los buitres alimentándose en libertad en su hábitat natural, así como para varias conferencias sobre proyectos de conservación de la biodiversidad autóctona desarrollados por GREFA, mientras que la noche dará paso a un interesante programa de música en directo.

No obstante, el momento más especial del evento ha sido el marcaje con emisores GPS de cinco buitres negros. De forma extraordinaria, grupos reducidos de asistentes han podido presenciar de cerca el chequeo veterinario previo y la colocación de los dispositivos.

Estos cinco buitres negros objeto de marcaje viven en la actualidad en un jaulón construido en plena zona de reintroducción de la especie de la sierra de la Demanda, en un cerro entre pinares situado dentro del término municipal de Huerta de Arriba, con el fin de que se vayan aclimatando a la zona.

Todos ellos serán liberados el próximo otoño, ya con su GPS adosado para hacer posible el seguimiento constante y detallado de sus movimientos, lo que permitirá obtener valiosa información sobre la ecología y la problemática de conservación de la especie.