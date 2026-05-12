Humedal de Fuentes Blancas de Burgos da un "salto en sostenibilidad turística y ambiental" tras invertir 208.000 euros

Un momento de la visita al humedal. - EUROPA PRESS

BURGOS 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha culminado los trabajos de regeneración y maduración ecológica del humedal de Fuentes Blancas, una actuación "estratégica" financiada a través de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU) que busca devolver la vitalidad biológica a este espacio natural tras años de estancamiento hídrico.

En un acto que ha contado con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala; el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente; y el delegado territorial de la Junta, Roberto Saiz, se ha puesto de largo una intervención que, aunque "con un presupuesto contenido de 208.000 euros", supone un "salto cualitativo en la sostenibilidad turística y ambiental" de la capital, ha apuntado la regidora.

La alcaldesa ha recordado que el origen de este humedal se remonta a 2004, cuando el Consistorio recuperó un antiguo meandro del río Arlanzón. Sin embargo, con el paso de los años, los técnicos detectaron que el ecosistema no alcanzaba su "madurez ecológica" debido a la falta de renovación del agua. El humedal era agua "prácticamente estancada", ha matizado Ayala, para explicar que la solución técnica ha pasado por garantizar un flujo continuo que oxigene el área.

El proyecto ha incluido la limpieza de materia orgánica, la adecuación de la entrada del río Pico, la mejora de la señalización y la instalación de un nuevo vallado perimetral.

Con esta actuación, el Consistorio confía en que la mejora de la calidad hídrica favorezca el anidamiento de más especies, convirtiéndolo en un espacio privilegiado para las asociaciones ornitológicas y el disfrute de los burgaleses, ha señalado la regidora.