Identidad y tradición en la Feria del Pimiento Morrón de Fresno de la Vega (León), que reunirá a unas 50.000 personas

La Diputación de León ha acogido la presentación de la Feria del Pimiento Morrón de Fresno de la Vega (León). - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Pimiento Morrón de Fresno de la Vega (León) cumple 41 años en la presente edición, una cita ya consolidada que reúne cada año a unas 50.000 personas y que forma parte de la identidad y la tradición del municipio.

La Feria, que se celebrará los días 25, 26 y 27 de septiembre y está reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional, cuenta con un cartel que homenajea a todas las mujeres que, durante generaciones, cuidaron de sus familias mientras cuidaban de la tierra. En el evento participarán 15 productores leoneses y 12 de fuera de la provincia.

En el marco de la iniciativa tendrá lugar el quinto encuentro gastronómico, en el que contará con Portugal como país invitado. Así, estará presente el restaurante 'O Javalí', que ofrecerá tres tapas al público.

La presentación de la Feria ha tenido lugar este lunes en el patio de la Diputación de León y ha contado con la presencia del vicepresidente de la Institución provincial, Roberto Aller, y el alcalde de Fresno de la Vega, Alfonso Melón, entre otros representantes.

Roberto Aller ha destacado que el pimiento morrón es una hortaliza "excepcional" que está presente en las mesas "más exigentes" del país. Además, ha expresado su apoyo a los agricultores y productores, a quienes ha se ha referido como el "verdadero motor" de los pueblos leoneses.