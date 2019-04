Igea, "absolutamente respaldado por la Ejecutiva", expresa su "plena confianza" en la justicia y en su partido

Publicado 07/04/2019 12:09:35 CET

VALLADOLID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado que se encuentra "en calma" y que se ve "absolutamente respaldado por la Ejecutiva" de la formación naranja, tras los problemas surgidos en el proceso de primarias celebrados en la comunidad autónoma que le auparon a la candidatura de la que fue revocada Silvia Clemente y con la que, según ha confesado, personalmente no mantiene "ningún contacto".

"Me encuentro en calma, trabajando y finalizando el programa para mandarlo a Madrid", ha relatado Igea en una entrevista a la agencia Europa Press en la que se ha mostrado "completamente tranquilo" y "centrado" en intentar resolver con propuestas y soluciones los problemas que padece Castilla y León por lo que ha hecho un llamamiento a "zanjar" ya todo el asunto relativo al pucherazo de las primarias que, según ha recordado, sigue investigando su partido.

"No vamos a decir nada más", ha sentenciado al respecto para expresar su "plena confianza" en la Justicia y en Ciudadanos y recordar, a renglón seguido, que las investigaciones llevan su tiempo. "Veremos si la Fiscalía es más rápida que nosotros", ha apuntado también.

Dicho esto, se ha mostrado convencido de que la gestión del problema de las primarias de Ciudadanos en Castilla y León favorecerá que los castellanoleoneses apuesten en las elecciones autonómicas del 26 de mayo por unas personas "valientes" que no han mirado hacia otro lado, en referencia a todo su equipo.

"La gente va a apostar por quienes creen de verdad en la regeneración y en la lucha contra la corrupción, por eso creo que va a tener un efecto en las elecciones y que nos va a venir muy bien", ha augurado Igea en su objetivo de conseguir que Ciudadanos sea el partido más votado ante un escenario político "más fragmentado e incierto que nunca" en el que ve posibilidades para liderar las "expectativas de cambio" que, a su juicio, manifiestan los castellanoleoneses.

"Me voy a conformar con un poco menos que 42", ha ironizado Igea, quien, tras aclarar que no es un "iluso", ha mantenido unas "expectativas razonables" que le hacen pensar que Ciudadanos liderará el cambio desde el Gobierno ya que, según sus palabras, no ha llegado a Castilla y León para ser llave ni para salir al campo con una mano atada a la espalda. "En esta campaña todo se va a jugar a quién simboliza de verdad el cambio en Castilla y León", ha concluido,

Preguntado por las afirmaciones del portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, que se ha congratulado de que Igea haya escuchado sus consejos y haya acudido a declarar ante la Fiscalía, el político de la formación liberal ha tirado de ironía para lamentar que una persona "inteligente" como el también vicepresidente de la Junta no se haga caso a sí mismo.

"Me hubiera gustado ver a algún miembro del PP hubiese denunciando a su propio partido", ha espetado Igea en referencia expresa a la "cantidad de casos y de problemas" de corrupción que han tenido los 'populares'.