Igea acusa a PP y PSOE de consentir que los empresarios de CyL "compitan con una mano atada a la espalda"

Publicado 11/04/2019 14:26:47 CET

Ante las desigualdades en materia de presión fiscal e inspectora que sufre el empresariado regional frente al de otras CCAA

VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, considera que tanto el PP como el PSOE son verdaderos obstáculos para el desarrollo de Castilla y León por haber consentido y propiciado que los empresarios de esta tierra "compitan con una mano atada a la espalda", al soportar una presión fiscal e inspectora mucho más gravosa que la otorgada a sus homólogos de otras comunidades autónomas limítrofes.

Así lo ha denunciado el político de la formación naranja momentos antes de mantener una reunión de trabajo en la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) con su presidenta, Ángela de Miguel, a la que ha trasladado su apoyo en esta materia, no sólo en la supresión de determinados impuestos como el de sucesiones, donaciones y patrimonio, sino también en cuanto a la necesidad de que los empresarios de las distintas autonomías disfruten de la mismas reglas de juego en "igualdad de condiciones".

A este respecto, Igea, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha sido categórico al situar al PP y PSOE como causantes de esa desigualdad empresarial en el ámbito de la presión fiscal y de condiciones para el desarrollo de las empresas, "sobre todo porque estas dos formaciones han vivido de esa desigualdad, de pagar favores, del 'cuponazo', que provocó una bajada de la presión fiscal para las empresas en el País Vasco en lo que supuso un nuevo episodio de competencia desleal".

El candidato de Cs replica que "no habrá manera de desarrollar esta tierra si los empresarios de Castilla y León siguen compitiendo con una mano atada a la espalda, que es lo que proponen PP y PSOE desde hace años, que compitan en desigualdad con los del País Vasco, Madrid...y del resto de comunidades", de ahí el mensaje lanzado de que "no habrá futuro para esta España vaciada si no somos capaces de convencer al resto de partidos tradicionales de que ya está bien de desigualdad, ya está bien de ciudadanos de primera y segunda, ya está bien de decir que son los territorios los que pagan impuestos".

Y es que Igea recuerda que quienes pagan impuestos son los ciudadanos, no los territorios, precisión que realiza a PP y PSOE, formaciones también a las que acusa de utilizar la jerga de las 'balanzas fiscales', "gente que piensa que son los territorios los que pagan impuestos, cuando no es así".

PÉRDIDA DE POBLACIÓN

En cuanto a los datos del padrón, que sitúan a Castilla y León entre las comunidades con mayor pérdida de población, el político 'naranja' ha trasladado su irónica "sorpresa" por este hecho, y eso, tal y como ha precisado, pese a que las diputaciones provinciales siguen abiertas.

"En esta tierra parece que las diputaciones aseguran que no haya despoblación y, pese a ello, seguimos dos siglos con ellas. Me sorprende por tanto que se siga vaciando esta Comunidad de población", ha continuado irónico Igea, quien ante tal situación demanda tomarse las cosas en serio de una vez por todas a fin de "decir que quiere ser Castilla y León de mayor".

Y en ese análisis, el candidato a la Presidencia de la Junta advierte de que Castilla y León se seguirá vaciando si no conseguimos que nuestro campo, industria y agroalimentación "dejen aquí todo el valor añadido y no crecerá si no se consigue que las universidades se internacionalicen y la investigación se convierta en motor de desarrollo", ha concluido.