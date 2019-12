Igea advierte de que la inmigración es "casi la única esperanza" para CyL

Actualizado 20/12/2019 14:49:24 CET

CCOO y asociaciones de migrantes plantean a la Junta 52 medidas como campañas contra el aumento de la xenofobia o un Plan de Temporeros

VALLADOLID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha advertido de que la inmigración, "lejos de ser un problema", es "casi la única esperanza" para la Comunidad, dado el fenómeno de despoblación que padece.

"Castilla y León presenta una pirámide poblacional invertida que no podemos sostener, si no la cambiamos no podremos mantener los servicios públicos en el futuro", ha advertido Igea tras reunirse este viernes con el secretario autonómico de Comisiones Obreras (CCOO), Vicente Andrés, y ocho asociaciones de migrantes asentados en la región coincidiendo con la celebración el pasado miércoles, 18 de diciembre, del Día Internacional del Migrante.

El vicepresidente ha abogado por ser "capaces de integrar" a estas personas en Castilla y León y "atraer a más gente" a fin de "cambiar la pirámide de población y "dar futuro" a la Comunidad.

En este sentido, ha llamado a trabajar "por la máxima integración" a fin de que estas personas sean "ciudadanos de pleno derecho" que vean Castilla y León "no sólo como una tierra de acogida, sino de esperanza a la que la gente quiera venir".

Francisco Igea ha recibido una carta canalizada a través de CCOO con más de medio centenar de reclamaciones de 82 asociaciones que representan hasta 57 nacionalidades distintas asentadas en diversos puntos de la Comunidad.

Entre estas 52 peticiones --repartidas en seis áreas-- destacan, según ha señalado Vicente Andrés, el desarrollo por parte de la Administración autonómica de una campaña que desmienta los crecientes discursos xenófobos "alimentadas desde ciertas posiciones políticas".

Asimismo, el líder regional de CCOO ha señalado el empleo como materia de integración y ha alertado de que desigualdades como la brecha salarial de género, la temporalidad o la siniestralidad laboral "se doblan" entre población inmigrante.

PLAN PARA LOS TEMPOREROS

Junto a esto, las asociaciones de migrantes y CCOO han reclamado el diseño de un Plan de Temporeros que combata el "fraude" y la "desregulación" que sufre este colectivo, muy presente en determinadas épocas del año en comarcas con importante actividad agrícola como Cuéllar (Segovia) o Aranda de Duero (Burgos) cuando estos trabajadores "a veces no tienen ni dónde dormir o dónde dejar a los niños durante su jornada".

En este sentido, la responsable de Migraciones de CCOO en Castilla y León, Cristina de la Torre, ha reconocido la dificultad para que estas personas logren "una contratación estable" y la insuficiencia de recursos de la Inspección de Trabajo para "ir al campo".

Ante estas demandas, Francisco Igea ha admitido que algunas como el reconocimiento de títulos para facilitar su incorporación al mercado laboral requiere del apoyo del Gobierno central, aunque sí se ha comprometido a abordar la posibilidad de trabajar en el Plan de Temporeros o de que la campaña contra la xenofobia pueda "en breve ser una realidad".

El vicepresidente de la Junta ha destacado que España ha gozado siempre de una "buena convivencia multicultural", además de haber sido tradicionalmente "un país de emigrantes", sobre lo cual ha recordado que la atención que el Ejecutivo autonómico brinda a los castellanoleoneses en el exterior permite comprender mejor la situación de los inmigrantes que llegan a la Comunidad.

En nombre de las asociaciones presentes, Sonia Medina, de la Asociación Paraguaya de Aguilar de Campoo (Palencia) ha subrayado que los inmigrantes piden "facilidades, que no ayudas" para ser "unos vecinos más en cualquier pueblo de España", mientras que Cristina de la Torre ha concluido que los municipios de Castilla y León "deben ser cosmopolitas" en un mundo global como el actual y los servicios públicos "deben atender a estas demandas".