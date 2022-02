Igea advierte: "Si el día 13 no se levantan y van a votar van a decidir por ustedes y no les va a gustar"

VALLADOLID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha advertido a los ciudadanos que si no se levan el día 13 de febrero y "van a votar" decidirán por ustedes y, "tal y como está la cosa", no les va a "gustar".

Igea se ha expresado así en su alegato final en el segundo debate electoral, en el que ha señalado que los tres candidatos, el del PP, Alfonso Fernández Mañuec; el del PSOE, Luis Tudanca; y él por Ciudadanos "es lo que hay".

"Ni el CIS, ni Drácula ni ninguna de las estrellas del POP que han atravesado esta campaña", ha afirmado Igea, quien ha asegurado que los ciudadanos tienen que "elegir" entre la "política fiscal del hachazo" de Tudanca y la política fiscal de Mañueco, "entre la heroica lucha contra la corrupción del señor Mañueco o la transparencia del señor Igea".

También ha incidido en que hay que elegir entre la "nula" reforma sanitaria de "ambos" --PP y PSOE-- o la reforma de la doctora Verónica Casado, "trabajada y pensada", y "no hay más".

"Si ustedes no deciden, no se levantan y van a votar el día 13 alguien va a decidir por ustedes y, tal y como está la cosa, les aseguro que no les va a gustar", ha concluido.