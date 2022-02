Igea afirma que el domingo van a dar la sorpresa y anima a votar para que no vuelva el "clientelismo"

PALENCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Junta, Francisco Igea, ha afirmado este viernes en Palencia que el domingo van a dar la "sorpresa" y ha animado a votar para que no vuelva el "clientelismo".

Así lo ha hecho antes de viajar hasta Valladolid para cerrar una campaña que se ha hecho "corta" por haber estado una semana fuera de ella por positivo en Covid.

"Los ciudadanos tienen que levantarse e ir a votar, lo que quieran, pero ir a votar con ilusión y alegría. Si se levantan y votan lo que salga será lo correcto, y nosotros tendremos que tomar decisiones. Pero si se quedan en casa decidirán por ellos y volveremos a lo de siempre, volverá el clientelismo y la misma manera de hacer política", ha argumentado.

Francisco Igea ha señalado que la región se juega su futuro, pero también si cae "en el frentismo en la basura de política" que se ve en el Congreso de los Diputados o en "el acuerdo, la moderación, y la reforma" que simboliza Ciudadanos.

"Nos jugamos que decidan quienes tienen experiencia, creen en la libertad, transparencia y regeneración o los que creen en el enfrentamiento, en lo peor de la política" ha insistido.

El candidato de Cs ha subrayado que los resultados dependen de "todas las personas que se juegan su futuro" por eso ha animado a no votar "resignados y con miedo" si no con ganas, porque si no dicen la verdad no tendrán un buen resultado y "el único voto útil es de la ilusión".

Por otra parte, se ha referido a las declaraciones del candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, para quien su manera de entender la política "es personal". "La política no es una historia personal, es de servicio para cambiar la suerte de los ciudadanos, un proyecto colectivo" ha lamentado.

Asimismo, ha indicado que la gente ha podido ver dos buenos debates, "quien hace propuestas, dice verdad y quien está en el argumentario y la mentira de cartón piedra". Por eso confía en que este domingo los ciudadanos hablen y digan "qué opinan de lo sucedido".

"Lo que ha ocurrido es que una persona ha dejado a esta Comunidad sin presupuestos, para jugar a poder prometerlos, con toda la actividad parada y los fondos europeos sin utilizar para poder prometerlos durante la campaña y para que otro señor utilice esta Comunidad como un peldaño en una carrera hacia no sabemos dónde" ha finalizado.