Igea asegura que no integraría a Clemente porque no es una buena candidata para Cs

Publicado 25/02/2019 12:33:32 CET

VALLADOLID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Ciudadanos por Valladolid y candidato a las primarias para disputar la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, ha sido tajante este lunes al asegurar que, de ganar en la consulta con los militantes, no integraría a su contrincante, la ex vicepresidenta de las Cortes, Silvia Clemente, por considerar que no es una buena candidata ya que, según ha recordado, viene de un partido, el PP, que ha gobernado Castilla y León durante los últimos 30 años.

"Ese es el mensaje de regeneración que queremos mandar a los ciudadanos", se ha preguntado Igea ante la "pelea limpia" en un proceso de primarias al que aspiran "dos candidatos potentes".

"Yo no integraría a una persona sobre la que pienso que no es una buena candidata; no sería razonable", se ha reafirmado Igea que ha explicado que su objetivo en política es "cambiar las cosas", para lo que ha reivindicado la importancia de la limitación de mandatos, y no "permanecer".

En este sentido, ha asegurado que si no gana el proceso de primarias se irá a su puesto de trabajo en el Hospital de Palencia aunque no abandonará Ciudadanos.

De este modo se ha pronunciado Igea a preguntas de los periodistas en los pasillos de las Cortes de Castilla y León donde este lunes se celebran los actos del 36 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad.

Igea se ha mostrado "muy ilusionado y contento" con su proyecto para aspirar a liderar la candidatura de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta junto a unos "tipos" que, según sus palabras, creen en los procedimientos del proceso si bien no ha dudado al afirmar que "salga quien salga" tras esa consulta a los afiliados de la formación naranja saldrá "disparado" hacia el Palacio de la Asunción, la sede del Gobierno castellanoleonés.

El diputado por Valladolid ha asegurado también que si hay alguien en Ciudadanos que apoya al presidente de la formación liberal, Albert Rivera, es él desde el convencimiento de que el líder del partido naranja es "el mejor candidato" a la Presidencia del Gobierno.

Igea se ha definido como una persona "leal" y se ha mostrado convencido de que no debe caer sobre Rivera ni sobre la Ejecutiva de Ciudadanos la apuesta por Clemente ya que, si fuese un error, sería "de todos" puesto que la formación liberal es "el partido de las primarias".

"Si no lo creyera no me presentaría", ha aclarado el aspirante a liderar la candidatura a la Presidencia de la Junta que ha asumido en primera persona su error en el caso de que no gane a Clemente.

Respecto al apoyo de dirigentes de su partido a la expresidenta de las Cortes ha considerado que a veces las cosas son equivocadas desde lejos, frente a la percepción de los que están cerca y en esta tierra.