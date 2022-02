Igea augura "muchas negociaciones" tras los comicios y avisa: "no daremos la máquina de disparar a un insensato"

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, ha augurado que se tendrá mucho que "hablar y negociar" después de las elecciones para apostillar que, lo que no hay que hacer es dar "la máquina de disparar" a quien es un "insensato".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, minutos antes de participar en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) en un encuentro en el que han estado, entre otros, eurodiputados de la formación como Luis Garicano y Soraya Rodríguez.

En este foro, Igea ha apelado al voto del ciudadano porque está todo "abierto" y la "única opción" de que haya un Gobierno "sensato, no entregado al frentismo y al populismo, ni de izquierda ni derecha", es dar el voto a aquellos que han gestionado el poder "con sensatez".

"Tenemos la oportunidad de decirles a los insensatos que no es una buena idea jugar con los intereses de los ciudadanos para beneficiar el interés particular de un señor en una carrera electoral que no es esta, porque esta es la carrera electoral de Castilla y León", ha argumentado para augurar que después de los comicios del 13 de febrero habrá que "hablar y negociar mucho".

Al hilo de este argumento, Igea entiende que "lo mejor" es elegir a aquellos que son capaces de llegar a acuerdos "con facilidad", algo que, a su juicio, Ciudadanos ha demostrado en ayuntamientos como el de Burgos y Palencia, en diputaciones... "somos capaces de llegar a acuerdos, somos capaces de dar estabilidad", ha subrayado.

En este punto, ha advertido de que lo que "no conviene" es que en estas negociaciones vuelva a ver "nadie" que tenga poder de decisión y sea un "insensato". "Eso es la única cosa que hay que descartar", ha ahondado para sentenciar: "no conviene darle máquina de disparar a alguien que ha demostrado que la utiliza poco sensatamente".

A tenor de las encuestas, Ciudadanos podría ser clave para que uno de los dos bloques, el formado por PSCyL y Podemos, o el del PP y Vox, logre la Presidencia de la Junta. A preguntas de los periodistas sobre esta cuestión, Igea ha rechazado esta "política de bloques". "Esa es la importancia de Ciudadanos, no queremos una Castilla y León de bloques y repetir el penoso espectáculo que se da en el Congreso, porque si no a esta Comunidad no le va a ir bien", ha apuntado.

Pero para que eso ocurra, Ciudadanos tiene que tener la "posibilidad de decidir", ha aseverado. "Si no quieren que se repita lo que se ve todos los días en el Congreso, el frentismo, la bronca y quieren un Gobierno sensato, capaz de llegar a acuerdos, moderados, que suba los impuestos pero no deje entrar a opciones populistas, ya saben a quién tienen que votar", ha reflexionado.

Siguiendo estos argumentos, Igea ha avanzado que intentará excluir al "populismo" de la decisiones al frentismo. "No queremos un Gobierno de unos contra otros", de ahí que haya incidido en que en estas elecciones tiene mucho que "ganar", sobre todo, un "futuro distinto" para la Comunidad.

"No hay que volver a esa política conservadora. En esta Comunidad los dos partidos mayoritarios son muy conservadores. Nuestra llegada al Gobierno introdujo medidas que no se habían producido nunca y que permitió avanzar por el camino de la transparencia, de la competencia, de la evaluación de resultados y de una política real en la cual el dinero público se mira como se gasta y con una fiscalidad que nos permite crecer, como hemos hecho nosotros. Eso es libertad, crecimiento, repoblación... y yo creo que esta Comunidad puede liderar el cambio en muchos aspectos en este país y también el cambio hacia la sensatez", ha concluido.