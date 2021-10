Igea avanza un "discreto" y "esperable" incremento de la IA y apela a la prudencia: "Esto no ha terminado"

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha avanzado que esta semana habrá un "discreto" y "esperable" incremento de la Incidencia Acumulada de Covid-19, por lo que ha apelado a la prudencia. "Esto no ha terminado".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, minutos antes de visitar la exposición 'El Centenario de la gesta del Regimiento de Alcántara'.

"Esta semana va a haber un incremento de la incidencia acumulada algo que no sucedías desde julio, por lo que no podemos dar este asunto por finalizado, ni mucho menos", ha insistido. No obstante, reconoce que era algo "esperable" tras la vuelta a la normalidad, el fin de restricciones.

Ahora habrá que esperar a ver qué efecto tiene en la hospitalización. "Parece que no mucho, pero hay que estar atentos", ha continuado para lanzar un mensaje de prudencia a la ciudadanía, sobre todo en "interiores" y "sitios con mala ventilación".