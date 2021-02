Igea cree que no debe disculparse por el toque de queda y reconoce que está cansado de ser el centro de las críticas

VALLADOLID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha considerado que considera que no existe causa para disculparse sobre la decisión de adelantar a las 20.00 horas el toque de queda tras ser suspendido por el Tribunal Supremo, al tiempo que ha reconocido que está "cansado" de ser el centro de las críticas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta ha destacado que la cuestión que dirimió el Supremo era un asunto difícil, ya que, como ha explicado, en el propio auto se señala que se trata de un asunto que genera "controversia y dificultad jurídica".

"Yo no tengo ningún problema en pedir disculpas si pensase que hemos actuado poniendo cualquier otra cosa por delante del interés de la vida de los ciudadanos de la Comunidad", ha defendido Igea, quien ha zanjado que, a su juicio, "no hay caso a pedir disculpas".

Por último, el vicepresidente ha asegurado que está cansado de ser el centro de todas las críticas pero ha asegurado que, dada la situación, no se puede permitir cambiar de actitud. "No me puedo permitir relajar nuestro trabajo y cansarme, es lo que nos toca y hay que seguir y vamos a seguir hasta que esto se acabe, intentando que los ciudadanos sufran lo menos posible", ha concluido.