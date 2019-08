Igea defiende que "no se puede ser más riguroso" con las listas de espera y recuerda que era un "compromiso" de Cs

Publicado 31/07/2019 15:03:59 CET

VALLADOLID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, ha defendido que "no se puede más riguroso" de lo que lo han sido con las listas de espera y ha recordado que la aclaración de las discordancias entre listas estructurales y no estructurales era un "compromiso" de Ciudadanos, por lo que no entiende que haya generado "sorpresa" en otras formaciones.

Igea, que ha atendido a los medios acompañado de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y del gerente regional de Salud, Manuel Mitadiel, ha recordado que Cs "ya sacó esta información" en 2016, por lo que ha sugerido que la reacción del PSOE respecto a esta cuestión puede deberse a que haya estado "echándose la siesta" en estos años.

En cuanto a la petición de "rigor" por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, el vicepresidente de la Junta ha insistido en que "no se puede ser más riguroso" de lo que han sido y ha valorado la opción de que De la Hoz no estuviera "al día" al no ser portavoz de Sanidad, pero ha asegurado que "si lo consulta, lo entenderá".

"Vamos a hacer lo que dijimos en la oposición y en la campaña, también lo haremos con otros datos", ha sentenciado Francisco Igea, para quien "no es raro" que haya un desfase entre las listas estructurales y no estructurales, pero en este caso ha habido "mucha discordancia", por lo que espera "ver qué ha pasado".

Igea ha realizado estas declaraciones a los medios minutos antes de reunirse con la empresa Eficanza para valorar la posibilidad de revertir la gestión del Hospital Universitario de Burgos.