Igea defiende una ordenación territorial que ligue la prestación de servicios con la exigencia de responsabilidad

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha defendido hoy avanzar en un modelo de Ordenación Territorial que ligue la prestación de servicios con la exigencia de responsabilidad, un modelo que considera más "cercano, eficaz y democrático", al tiempo que ha lamentado que el PSOE se haya "instalado en el chascarrillo" y haya adoptado la "peor de las campañas" del PP.

Así lo ha señalado en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press. En ellas, el también consejero y portavoz ha insistido en que el objetivo es sacar adelante el "consenso" que hay en la Comunidad sobre la Ordenación Territorial y hacerlo sobre el modelo que estaba "sobre la mesa" en la pasada legislatura.

"Queremos tener una mejor ordenación que permita dar servicios a los pueblos, que van a seguir existiendo", ha apuntado Igea que ha ironizado en que el modelo que proponen es "tan original" que se ha desarrollado ya "en medio mundo" y que no solo no ha hecho que los pueblos no desaparezcan, sino que "mejore en ellos" la prestación de servicios.

Así, ha señalado que llevarán a cabo un proyecto de "comarcalización o fusión" de municipios porque, ha explicado, hay más de mil pueblos en cinco comarcas, algo que califica de "completamente ineficaz". "Hay que procurar que haya una sola unidad básica, una sola zona, una sola comarca para que podamos avanzar hacia lo razonable", ha agregado.

Un modelo que pasa por ligar la "exigencia de la responsabilidad", que es, a su juicio, lo que marca el "buen funcionamiento de los servicios públicos" con un sistema de representación "directa" un modelo más "cercano, eficaz y democrático".

En este punto, ha criticado a un PSOE que, en su opinión, ha hecho suya la "peor de las campañas del PP", instalándose en el "chascarrillo continúo". "Queremos sentarnos y hablarlo en serio con ellos porque forma parte de la lucha contra la despoblación, aunque por los calores del verano vemos que están instalados en el chascarrillo y lo que debemos hacer es avanzar algo más", ha ironizado.