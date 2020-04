Igea defiende la solidez "más que nunca" del matrimonio PP-CS y subraya la lealtad "ejemplar" de la oposición

"Si tiene alguna solución, póngala" responde Igea al alcalde de Soria tras pedir "esmero" a la Junta para no ser los últimos en la desescalada

VALLADOLID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, ha defendido la solidez, "más que nunca", del matrimonio "de conveniencia" entre PP y Ciudadanos en el gobierno de coalición en la Comunidad al tiempo que ha subrayado la actitud y la lealtad "ejemplar" de los grupos de la oposición en la lucha contra la crisis sanitaria y social provocada por el COVID-19 en Castilla y León.

Así lo ha dejado claro durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde junto a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha dado cuenta de la evolución de la pandemia en la Comunidad, donde en las últimas 24 horas se han detectado 461 casos, hasta los 20.312 contagiados.

"Los partidos políticos en esta Comunidad están siendo muy ejemplares", ha aseverado Francisco Igea, quien ha reconocido estar "muy contento" con la actuación "cohesionada" de un Gobierno, el de la Junta, "que se debe a sus ciudadanos" y con una oposición "muy leal, de manera general".

Para ello, Igea ha puesto un ejemplo gráfico de un accidente de tráfico, donde hay gente que se detiene para ayudar al herido o para llamar por teléfono y pedir asistencia y hay otra gente que "pierde los nervios" y se pone a gritar o que quiere estar en la primera fila "para salir en la foto o hacerse un selfie".

"Aquí la mayoría de los grupos políticos se está dedicando a ayudar", ha afirmado el vicepresidente, quien, no obstante, ha reconocido que "todo es mejorable por parte de todos" aunque para Igea ahora no es el momento de decir cómo lo han hecho unos y otros sino de superar la situación.

Asimismo, cree que en Castilla y León, en la gestión de esta crisis, "se ha hecho lo que se tenía que hacer" y no se puede decir que se haya hecho "una magnífica gestión" cuando han fallecido más de 2.000 personas en la Comunidad, pero ha aseverado que la solidez "del matrimonio de conveniencia" entre PP y Cs, como él mismo lo definió en el pacto de Gobierno, "es más sólido que nunca".

Por otro lado, sobre las declaraciones del alcalde de Soria, Carlos Martínez, de pedir a la Junta "esmero" y que no use excusas para que la provincia soriana sea la última en iniciar el proceso de desescalada, Francisco Igea cree que no es de las personas que en un accidente de tráfico "se pone a gritar o a intentar ser el protagonista".

No obstante, el vicepresidente de la Junta ha aprovechado para agradecer a una "inmensa cantidad de alcaldes" su trabajo "discreto, silencioso, ayudando, colaborando y ofreciendo medios sin querer salir en el foco" y así se ha referido al de Burgos o a la de Miranda de Ebro.

"No es ese él--en referencia a Carlos Martínez--, no es quien llama a la ambulancia o ayuda, no es la gente que se necesita, sino que es quien se pone a gritar o a intentar ser el protagonista", ha aseverado Igea, quien se ha dirigido al alcalde de Soria para decirle: "si tiene una solución, póngala".

Asimismo, ha asegurado que aún no hay tratamiento contra el COVID-19 por lo que no "hay una solución" porque no se puede obtener la inmunidad por lo que solo hay "dos alternativas", evitar ser contagiado y pasar la enfermedad de la mejor forma, lo que le ha llevado a insistir en el confinamiento social "de una manera efectiva" y a recordar al alcalde de Soria que Castilla y León fue la comunidad que propuso más restricciones en el movimiento y quien pidió que se decretase el estado de Alarma.

"Para controlar la epidemia nosotros podemos poner todos los medios que quiera, pero sin tratamiento y sin inmunización, las medidas que funcionan son aislamiento, trazabilidad y confinamiento" ha explicado Igea, quien ha aseverado que no se trata de "buscar culpables sino soluciones".

Por su parte, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha asegurado que no es el momento de "acusarse y pelear sino que es el momento "de juntarse, de todos trabajar juntos" y pelear contra "el virus, que es el enemigo", cada uno "en la responsabilidad que le corresponde para que Soria no se quede atrás".