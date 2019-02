Igea garantiza su apoyo a Soraya Mayo en el proceso de Cs

Publicado 25/02/2019 10:36:57 CET

VALLADOLID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Primarias de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, ha garantizado este lunes su apoyo Soraya Mayo en el proceso de Primarias al Congreso por Valladolid, al tiempo que ha señalado que la incorporación de la presidenta regional de ATA a las listas de la formación naranja "sí es regeneración".

Ante este apoyo explícito Soraya Mayo ha alabado la gestión de Igea en el Congreso durante la última legislatura y espera "estar a la altura".

Ambos han utilizado la red social twitter para lanzar estos mensajes. En concreto, Francisco Igea, quien se medirá en Primarias con Silvia Clemente, ha considerado que Mayo es la persona mas idónea para ocupar el que hasta ahora era su puesto en el Congreso.

"Apoyaré a Soraya en las primarias por Valladolid, esto sí es regeneración", ha señalado Igea.

Por su parte, Soyara Mayo ha agradecido el respaldo de Igea en este proceso. "Has dejado el listón muy alto con tu gran labor en el Congreso y has mostrado mucha valentía y generosidad en este proceso, si los militantes de ciudadanos me apoyan, espero estar a tu altura", ha señalado la candidata a Primarias al Congreso por Valladolid.