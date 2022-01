Igea ironiza con Aznar y Sánchez y avisa: "Estaré en el debate, telemático, presencial o en sesión de espiritismo"

VALLADOLID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Pesidencia de la Junta, Francisco Igea, ha ironizado hoy sobre los discursos de campaña de José María Aznar y Pedro Sánchez, al tiempo que ha avisado de que estará en el debate "sea presencial, telemático o en sesión de espiritismo".

A través de su cuenta en Twitter, y en lo que él ha denominado diario de un confinado, debido a que ha dado positivo por Covid-19, Igea ha hecho un breve resumen de los mítines de ayer de José María Aznar y Pedro Sánchez.

Así, ha aplaudido las palabras del expresidente del Gobierno porque "da la razón" a su partido al decir que esta "no puede ser la campaña de Casado, que no se puede pactar con los extremistas y que España no se puede permitir esa opción que está promulgando Casado y Mañueco". "Fue una buena intervención a favor de justo todo lo contrario de lo que pide Mañueco", ha apostillado.

También ha ironizado sobre las promesas de Sánchez durante su intervención en Zamora. "¡Oh sorpresa! ¿A qué no saben lo que promete? Monte La Reina. Una vez más. Sánchez no falla. Vamos a ver si viene alguna campaña a inaugurarlo en vez de a prometerlo, que es la especialidad de Sánchez", ha apuntado.

Al hilo de estas críticas, el candidato contrapone estos discursos con el de su partido, donde se habla de "verdad" y de "transparencia", y donde se le habla con "realismo" a la población. "Solo hay una opción de un Gobierno sensato, limpio, transparente, abierto, progresista, que no cae en la xenofobia, en el populismo ni de izquierdas, ni de derechas", ha apuntado.

En este punto, ha comprometido seguir trabajando para asegurar que el cambio "continúa". "Y no se preocupen por el debate telemático, presencial o incluso en sesión de espiritismo. Nosotros estaremos en el debate. Yo voy a estar en ese debate, así que tranquilos. Habrá debate, hay campaña, estamos subiendo, vamos a conseguir nuestros objetivos y vamos a conseguir que esta Comunidad siga teniendo un Gobierno abierto, transparente, transformador, de verdad. Y vamos a evitar que vuelva hacia atrás, que vuelva el clientelismo y que entren los populistas en el Gobierno de Castilla y León", ha advertido para subrayar, además, que esta Comunidad tampoco merece un presidente que le "mienta"..