Igea no descarta que la Junta retire los presupuestos y tacha de "aurora boreal" la declaración de Mañueco

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El procurador por Valladolid en el Grupo Mixto, Francisco Igea, no ha descartado que la Junta de Castilla y León opte por retirar el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para el año 2026 antes del debate de las enmienda a la totalidad, que han registrado los cuatro grupos en la oposición.

"Aún no descarto que no haya un debate de presupuestos y que decida retirar el proyecto de ley, cosa que puede hacer en cualquier momento, como es sabido, y ahorrarse las dos o tres horas que va a tener de sufrimiento", ha augurado en concreto el político vallisoletano.

Además, ha tachado de "aurora boreal" la declaración institucional pronunciada ayer por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para pedir a los grupos parlamentarios que retiren las enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026 --se han presentado cuatro--.

"Mañueco cree ya que es la reina madre, no he visto una cosa como esta en mi vida", ha exclamado Igea que ha recordado al presidente de la Junta que el Grupo Parlamentario Popular tiene 31 de 81 escaños en las Cortes.

En este sentido, ha afeado al presidente de la Junta que siga pensando que puede gobernar "sin contar con nadie" y "haciendo lo que le parece". "No son capaces de entender que ya no es su cortijo y que no va a ser su cortijo y que cuando pasen las elecciones tendrá que buscar amigos", ha explicado quien fue socio de gobierno de Fernández Mañueco en la primera legislatura en coalición.

Igea se ha reafirmado en sus críticas tanto a la presentación como al contenido de unos presupuestos que ha considerado "puramente de campaña" y con los que, según ha destacado, "no han conseguido engañar a nadie". "A estas alturas de la película es difícil que engañe a nadie", ha añadido el vallisoletano que ha lamentado que la Junta ha demostrado con su proyecto de presupuestos su "incapacidad" para afrontar los verdaderos problemas de la Comunidad, entre ellos la falta de identidad.

"Estos presupuestos no van a salir adelante, pero no van a salir adelante por la incapacidad de Mañueco de negociar, dialogar y, sobre todo, la incapacidad para tener una visión de la Comunidad, una, la que sea, pero una. Es lamentable haber llegado hasta esta situación", ha concluido.