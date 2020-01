Igea no descarta presentarse a las primarias de Cs si el modelo de partido propuesto no es el deseado

Publicado 13/01/2020 20:32:43 CET

VALLADOLID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta en Castilla y León y dirigente de Cs, Francisco Igea, no descarta presentar su candidatura como sustituto de Albert Rivera en el proceso de primarias previsto por la formación naranja si el modelo de partido propuesto no es el deseado.

Sin concretar tal posibilidad pero "sin descartarla", el político castellanoleonés, en una entrevista en La Brújula de Castilla y León de Onda Cero recogida por Europa Press, plantea como prioridad saber de antemano la estrategia y modelo de partido que se propone antes de hablar de candidaturas, algo que, según precisa, debe pasar por una formación "participativa, con democracia territorial, estrategia clara de centro, sin líneas rojas y con mucha más tolerancia en la discrepancia", entre otras exigencias.

En el supuesto de que fruto del debate y "situación precongresual" abierta en Cs el modelo planteado fuera el de un partido "más centralizado", Igea se ha mostrado partidario de contraponer una estrategia distinta ya sea vía compromisarios o incluso mediante la presentación de una candidatura alternativa que, reitera, no descarta encabezar.

Confiesa que Inés Arrimadas le gusta mucho como líder y lo que ve de ella, más de lo que ve de la Comisión Gestora.

Respecto del nuevo Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, el vicepresidente a su vez de la Junta ha indicado en tono irónico que Pablo Iglesias ha salido peor parado en la negociación de carteras respecto del proceso que a él le tocó jugar para conformar el gobierno en coalición en Castilla y León.

"Igual le daba alguna lección de cómo negociar", ha espetado Igea tras incidir en que "cualquiera que sepa un poco de Matemáticas" puede comprobar que el reparto de ministerios para UP no ha sido el mejor. "Nosotros lo hicimos un poco mejor", ha añadido el político de Cs, quien, sin embargo, ha declinado valorar la composición del nuevo Ejecutivo, a excepción de la figura del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a quien ha definido como una persona "muy sensata y muy preparada".

Y es que Igea desea no ser tan "cruel" como lo fueron con él, tal y como ha lamentado, cuando conformó el gobierno de coalición con el PP en Castilla y León. "En política es preciso esperar, no me gusta cuando la gente habla del Apocalipsis en la Junta o en el Gobierno porque al final puede que acabes haciéndoles buenos", advierte.

En cualquier caso, Igea sostiene que "lo que necesita este país es una fuerza tranquila y no confundir firmeza con alaridos", al tiempo que sí ha aprovechado para criticar, por preocupantes, las alusiones en el discurso de investidura en las que se pusieron en tela de juicio los pilares del sistema liberal, "al decir que hay disyuntiva entre democracia y legalidad", y la existencia de "un pacto de infraestructuras" del que pudiera salir perjudicada Castilla y León u otros territorios.

CUESTIÓN LEONESISTA

Sobre otro de los temas candentes de la actualidad, el reconocimiento para la autonomía de la Región Leonesa, auspiciada primero por el alcalde socialista de León, José Antonio Diez, y recogida por la UPL, el dirigente autonómico no ve a la misma mucho recorrido pero, en cualquier caso, se ha mostrado respetuoso en su deseo de "no discutir los sentimientos de pertenencia, pues es algo humano, entrañable y positivo".

Frente a tales reivindicaciones, Igea es más partidario de "intentar hablar de la realidad del reparto presupuestario y de ver cómo mejorar los servicios para todos los ciudadanos, a los que hay que dar respuesta".

PLAN SANITARIO EN EL MEDIO RURAL

El vicepresidente también ha anunciado que el denominado Plan Aliste para la reordenación de la Atención Primaria en el medio rural pueda estar ya en marcha en todo el territorio de Castilla y León a mediados del próximo año, de forma que ya antes de que culmine 2020 se haya diseñado un plan para todas las zonas. "Un año antes de las elecciones estoy convencido de que la gente verá que las cosas funcionan", ha asegurado.

Igea ha afeado en esta cuestión las "campañas de demagogia" del PSCyL pero se ha mostrado convencido de que finalmente imperará la realidad, una realidad que, como así ha declarado, sitúa a Castilla y León como segunda CCAA con más medios en AP, "más del 50 por ciento que en Castilla-La Mancha), y la convierte en una de las regiones con mayor gasto sanitario por habitante.