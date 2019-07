Igea, partidario de no hacer preguntas de control a un gobierno del que forma parte porque son "de lucimiento"

Publicado 03/07/2019 14:50:51 CET

VALLADOLID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Igea, ha asegurado este miércoles que, personalmente, no es partidario de hacer preguntas de control a un gobierno del que previsiblemente va a formar parte, tras el acuerdo de gobierno para Castilla y León firmado ayer con el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco.

A preguntas de los periodistas tras la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Igea ha asegurado que todavía no se ha planteado la utilidad de esas preguntas de control a un gobierno del que será vicepresidente. "No soy partidario de preguntar cómo se levanta hoy tan guapo señor ministro", ha ironizado en referencia a su anterior etapa como diputado por Valladolid, para insistir en la necesidad de preguntas de control y no de lucimiento.

En este punto, ha recordado que las Cortes de Castilla y León se rigen por un Reglamento que, en su opinión, sería susceptible de una "revisión importante" para establecer las funciones de control en la Cámara.

Preguntado por quién ocupará la Portavocía del Grupo Ciudadanos cuando él sea nombrado vicepresidente del Ejecutivo, Igea se ha limitado a recordar que la portavoz adjunta en Ana Carlota Amigo y ha mencionado también al abulense David Martínez, sin aclarar nada más.