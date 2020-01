Igea presentará enmiendas a los estatutos de Cs pero sigue sin aclarar si disputará el liderazgo a Arrimadas

Publicado 21/01/2020 19:33:54 CET

Acusa a la Comisión Gestora de no actuar con neutralidad

VALLADOLID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha anunciado este martes su intención de presentar enmiendas a los estatutos de Ciudadanos de cara al congreso de marzo pero, sin embargo, no ha aclarado si finalmente disputará el liderazgo a Inés Arrimada, a la que sigue viendo como "la mejor candidata".

El político castellanoleonés de Cs, minutos antes del acto de entrega del XXIV Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, celebrado en el Teatro Zorrilla de Valladolid, no ha ocultado su malestar por el proceder de la Comisión Gestora encargada de llevar al partido a la próxima cita congresual de marzo, a la que acusa de no actuar con neutralidad, pero al mismo tiempo ha advertido de que tal situación no le preocupa por cuanto lo importante es que los militantes van a ser quienes tengan la última palabra.

"Los militantes van a decidir, que son el partido y a los que nos vamos a dirigir. Nos vamos a dirigir a ellos, no a la Comisión Gestora, para recordarles que son los dueños del partido, que es su momento y que deben decidir el sistema de funcionamiento de partido", ha insistido Igea en declaraciones recogidas por Europa Press.

El político, sin embargo, sigue sin aclarar si presentará candidatura como sustituto de Albert Rivera y al respecto mantiene que Inés Arrimadas es "la mejor candidata por su capacidad, liderazgo, empatía e inteligencia", con la que espera poder sentarse a hablar en cuanto su agenda de lo permita, aunque sí insiste en que es el momento de que el partido aprenda de sus anteriores errores organizativos y de estrategia para evitar los malos resultados de los últimos comicios.

En este sentido, Igea ha avanzado su intención de presentar enmiendas a los estatutos en clave de mayor democracia y participación, así como para poder elegir a los coordinadores provinciales territoriales y separar en el partido el poder ejecutivo del judicial, además de para contar con un código disciplinario propio de un partido liberal.

En cuanto a las últimas declaraciones del procurador de Cs por Salamanca David Castaño, quien advertía este martes del peligro de pasar de un partido liberal a libertino, Igea insiste en la necesidad de que en el seno del partido se pueda hablar con libertad de su organización y su estrategia.

"Es un debate normal en un periodo precongresual y el debate debe versar sobre si su organización es hacia adentro, como pregona hacia afuera, y sobre si el modelo que se elija tiene algo que ver con el de la sociedad que se propone", ha explicado el político de la formación naranja, quien reitera que "es el momento de hablar de política y de hacerlo con libertad".