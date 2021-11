Igea recuerda que el Día de la Provincia "no es un día de partido" y que "quien no acude lo convierte en lo que no es"

Lamenta que el debate político se torne en desavenencias que se trasladen a actos institucionales

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha animado a "saber distinguir" entre el debate político y el respeto a los actos institucionales y a "estar a la altura" y saber dejar "apartadas" ciertas diversidades.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, en referencia a la ausencia del PSOE al acto conmemorativo de este sábado, Día de la Provincia de Valladolid, una efeméride a la que el vicepresidente ha asistido con el ánimo de "celebrar y estar al margen".

Los representantes socialistas han declinado la participación en este acto ante la actitud que, a su juicio, ha demostrado el PP tras el retuit del Grupo Municipal Popular de la capital de una publicación que abogaba por asaltar el Ayuntamiento y a acabar con el alcalde, Óscar Puente.

"El debate, el legítimo debate político, a veces puede ser más fuerte, más intenso, pero luego hay que intentar respetar lo que son los actos institucionales, en los cuales todos tenemos que estar a la altura y dejar las cosas apartadas", ha aseverado Igea.

En este sentido, ha insistido en que "este no es un día de partido y quien no viene lo acaba convirtiendo en algo que no es" y considera que "es un poco lamentable que se traslade estas cosas a los actos institucionales".

Igea, que ha reiterado su gusto confeso por el debate político "intenso" ha reconocido que, a pesar de ello, siempre "hay que mantener un mínimo de educación" porque "cuando a uno le invitan a una fiesta, lo normal es ir", pues "es un día para todos".

"Hoy toca celebrar a la gente que trabaja por el desarrollo y por el crecimiento de la provincia a sus alcaldes y representantes públicos. Un día mucho mejor que el que tuvimos el año pasado y que es para celebrar y para estar margen", ha remachado.