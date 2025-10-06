Igea solicita la comparecencia del Suárez-Quiñones para explicar la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad

Archivo - El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea interviene durante el Pleno de las Cortes. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El procurador Francisco Igea registrará una solicitud de comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la comisión competente de las Cortes de Castilla y León para que detalle qué posición ha adoptado la Junta y por qué se ha llegado a la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

Igea ha advertido de los "perjuicios severos" para la ciudadanía que conlleva esta decisión. "Valladolid corre el riesgo de quedarse sin soterramiento, sin integraciones ferroviarias y sin las obras comprometidas", ha apuntado.

Asimismo ha recordado que la Comunidad tendrá que asumir la parte proporcional de una deuda cercana a los 400 millones de euros, lo que podría situar el impacto entre 100 y 200 millones para las arcas autonómicas sin retorno en inversiones.

"La disolución de la sociedad es un fracaso clamoroso de gestión y de política. La ciudadanía no puede pagar la factura de la vanidad ni de la incapacidad de negociar entre administraciones. Exigimos transparencia, cronograma y responsabilidades", ha señalado Igea.

El procurador reclamará al consejero "transparencia, cronograma y responsabilidades" y que explique qué decisiones se han tomado, cuál es el impacto financiero exacto y qué alternativas reales se plantean para evitar que la ciudad "se quede sin soluciones".

"No podemos pagar la factura de una competición de egos entre administraciones: el diálogo que no se produce en la mesa termina pagándose en el presupuesto", ha señalado Igea.