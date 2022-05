Igea tacha de "fake" la competencia del "vicepresidente florero" y le recuerda que no le pagan por dar mítines

VALLADOLID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Ciudadanos y exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha tachado de "fake" la comparecencia este lunes en la Comisión de Presidencia del "vicepresidente florero" del Gobierno de Castilla y León, Juan García-Gallardo, al que ha reprochado una vez más su falta de competencias concretas y de dedicarse a dar "mitin tras mitin tras mitin".

"El debate de investidura ya fue, es completamente improcedente y una falta de respeto (....) Es una falta de vergüenza política que empieza a no ser tolerable", ha considerado Igea tras escuchar la comparecencia de García-Gallardo, el "ultraderechista esférico" por su falta de esquinas y de aristas que, según ha augurado en tono irónico, se va a dedicar esta Legislatura "a portar los santos" y a ir "de cortador de jamón en cortador de jamón".

Igea que ha recordado a García-Gallardo que cobra 80.000 euros para gestionar competencias y no para dar "mitin, tras mitin, tras mitin" ni para financiar desde la Junta la campaña electoral de Vox en Andalucía, como, a juicio del liberal, está ocurriendo con cada una de las intervenciones de un vicepresidente que, según ha reprochado también, no tiene "ni equipo ni funciones ejecutivas".

El vicepresidente ha acusado por su parte al "ciudadano Igea" de dedicarse a "lamerse la herida" por una "derrota electoral" que le ha recomendado aceptar, para asegurar en tono irónico que lo siente por los compañeros de Igea en el Hospital de Palencia al que acude "de vez en cuando" para hacer una colonoscopia. "Soy medalla de oro", ha respondido el interpelado.

"Ciudadanos me da un poco de lástima, no mucha porque están donde se merecen", ha sentenciado García-Gallardo que ha acusado a los liberales de "ir por Madrid mendigando un trabajito para hacer tráfico de influencias y seguir con su modo de vida". "Consejos vendo que para mi no tengo", ha reprochado también el vicepresidente a su predecesor, al que ve como un "fantasmas transparente" que se hizo una "Consejería 'ad hoc'" --la de Transparencia-- y al que ha recordado que ahora cobra "50.000 pavazos" para hacer política y "no sólo para tuitear" o para convertirse en un 'youtuber'.

"Usted no pinta nada, pinta Santiago Abascal", ha zanjado Igea en su réplica que ha advertido a García-Gallardo de que su actitud "no le va a salir gratis" para recordar que este mismo lunes el PP le ha afeado el sentido de su intervención.

Las respuestas del vicepresidente han sido interrumpidas en diversas ocasiones por los procuradores hasta el punto que el presidente de la Comisión de Presidencia, el 'popular' Ramiro Ruiz Medrano, ha tenido que llamar la atención y apelar al sosiego y al respeto. "No pretendo que sean estatuas de sal pero no hagan más gestos", ha pedido inicialmente el presidente de esta comisión que ha tenido que volver a interrumpir para volver a llamar al orden.

"El Parlamento está para dialogar y para buscar soluciones a los problemas no para descalificaciones. Si entre nosotros no nos respetamos ¿cómo vamos a pedir que nos respeten los ciudadanos?", ha recordado Ruiz Medrano.

Desde el PSOE, el portavoz en esta Comisión, Luis Briones, ha ironizado sobre la "sutileza barrio bajera" que ha utilizado el vicepresidente en su réplica. "Jamás en el Parlamento ha habido una intervención de este nivel", ha lamentado el socialista que ha aclarado a Briones que no está en el bar.