Igea ve un "orgullo" trabajar con Mañueco

VALLADOLID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha asegurado que es un "orgullo" trabajar al lado de Alfonso Fernández Mañueco como presidente al frente de un Gobierno que asume todo coste "político y personal" de la pandemia para no poner en peligro la salud de los ciudadanos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea ha defendido que el Ejecutivo de coalición entre PP y Cs conforma un "único gobierno" y tanto él como portavoz como el presidente de la Junta asumen "el mismo coste" por la aplicación de determinadas medidas.

"Lo que más me honra es que durante todos estos meses ni una vez el presidente me ha dicho: 'oye nos están friendo, vamos a ver si relajamos esto' o que no tomemos alguna medida porque el coste es inasumible, nunca me ha dicho no hacer algo y poner en riesgo la vida de la gente", ha manifestado Igea.