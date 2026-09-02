Iglesias acepta la propuesta para ser senador autonómico tras 15 años "apasionantes" en la Diputación de Salamanca

Archivo - Javier Iglesias, presidente de la Diputacion de Salamanca - MANUEL LAYA/EUROPA PRESS - Archivo

SALAMANCA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha decidido aceptar la propuesta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes para continuar su trayectoria política e institucional como senador autonómico y dejar la presidencia de la institución provincial tras 15 años "apasionantes", una responsabilidad que califica como una de las "experiencias más enriquecedoras" de su trayectoria personal y pública.

"Han sido más de 15 años apasionantes al frente de la Diputación de Salamanca, una etapa que ha supuesto un enorme reto personal, pero, sobre todo, una gran responsabilidad y un privilegio: poder trabajar cada día por nuestra provincia", ha expresado en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante todos estos años, el presidente ha situado entre las principales prioridades de su gestión "el compromiso con el mundo rural y con las personas" que han decidido desarrollar su proyecto de vida en los municipios de la provincia.

Javier Iglesias ha expresado de manera especial su agradecimiento a los alcaldes y concejales de la provincia, de quienes asegura haber aprendido durante todos estos años su ejemplo de trabajo, dedicación y compromiso con sus vecinos.

"Gracias a ellos he vivido algunos de los momentos más gratificantes que puede experimentar un servidor público. He aprendido al escucharles y recorrer la provincia para conocer de primera mano sus necesidades, sus preocupaciones y también sus ilusiones", ha explicado Iglesias.

El presidente de la institución provincial ha asegurado que se marcha con la satisfacción de haber intentado "atender y escuchar las demandas de los municipios" y de haber mantenido siempre "un contacto directo con quienes mejor conocen la realidad de cada pueblo".

"Han sido los alcaldes, con sus propuestas y sus inquietudes, quienes también nos han ayudado a adaptar la gestión de la Diputación a los nuevos tiempos", ha subrayado el mirobrigense.

En este sentido, ha destacado la evolución experimentada por la institución provincial a lo largo de estos años, que ha apostado por una gestión basada en la innovación, la colaboración institucional y la escucha activa.

Una gestión que se ha traducido en nuevos planes y programas, en iniciativas dirigidas a crear empleo y generar oportunidades, en la mejora de los servicios que reciben los municipios y sus vecinos y en acciones destinadas a promocionar y poner en valor una "tierra maravillosa" como es la provincia de Salamanca.

"Hemos intentado construir una Diputación cercana, útil y preparada para afrontar los retos de cada momento, pero siempre con el mismo objetivo: mejorar la vida de las personas", ha asegurado al respecto, para después agradecer el trabajo y el apoyo de todos los diputados que han formado parte de esta institución durante estos años.

Del mismo modo, ha tenido palabras de reconocimiento para los técnicos y trabajadores de la Diputación Provincial, con quienes ha compartido miles de horas de trabajo, responsabilidades y un mismo compromiso de servicio a los ciudadanos.

Al hacer balance de esta etapa, Javier Iglesias ha reconocido también, desde la humildad, que "quedan proyectos y retos por afrontar" y ha pedido disculpas a aquellas personas que "puedan no haberse sentido identificadas con el proyecto" que ha intentado liderar durante estos años y que ha querido que sea de todos.

"Espero que estos años hayan servido para aportar mi granito de arena y para hacer de nuestra provincia un lugar un poco mejor para vivir. Ese ha sido siempre mi objetivo y mi mayor compromiso: trabajar para que Salamanca y sus pueblos tengan más oportunidades y para que todos podamos sentirnos orgullosos de esta tierra", ha concluido el hasta ahora presidente de Diputación de Salamanca.