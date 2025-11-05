Ignasi Aballí invita a "leer entre líneas" en una exposición en la Casa de Cervantes en Valladolid

Una de las obras de la exposición 'Ver para leer' de Ignasi Aballí en el Museo Casa de Cervantes. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista contemporáneo catalán Ignasi Aballí invita a "leer entre líneas" en el Museo Casa de Cervantes de Valladolid a través de una exposición compuesta de una veintena de obras e instalaciones basadas en el texto, por su "ausencia total" o por su "abundancia".

Aballí, Premio Nacional de Artes Gráficas en 2009 y Joan Miró en 2015, firma así la primera muestra enmarcada en el proyecto 'Casa tomada' --título también del cuento de Julio Cortázar--, un laboratorio expositivo promovido por la pinacoteca para que artistas contemporáneos "ocupen" la casa.

El director del Museo Casa de Cervantes, Pedro González, ha subrayado este miércoles, 5 de noviembre, en la presentación de la exhibición, que la iniciativa busca acoger las propuestas expositivas de artistas de "reconocida trayectoria" cuya obra tenga como "materia prima" o "motor de impulso" el lenguaje y la palabra.

Por ello se ha elegido a Aballí, "uno de los artistas más influyentes en el regreso al arte conceptual en España, como autor de la primera muestra, que se podrá visitar desde este jueves día 6 hasta el próximo 18 de enero de 2026.

Comisariada por la crítica de arte Bea Espejo, la exposición está integrada por una veintena de piezas e instalaciones repartidas por la ciudad, el exterior de la casa y las habitaciones de su interior, todo ello para "proponer un viaje doble", "mirar más allá de lo aparente" y "leer entre líneas".

"Ese viaje se hace a través de varias acciones, una más literal que propone acercarse o alejarse para ver las cosas a determinada distancia o velocidad, y otra de manera más simbólica, con una propuesta de lectura más allá de los libros de Cervantes", ha explicado la comisaria.

En este contexto, por algunas calles de Valladolid se han colocado banderolas y papeles encolados producidos por Aballí en los que se puede ver el índice del libro de 'Don Quijote de la Mancha', copias de ediciones en diferentes lenguas y de diferentes épocas.

Esta intervención, que recuerda a clásicos anuncios de actividades pero que no contiene información concreta respecto a la exposición, pretende producir un "choque visual" en los viadantes, quienes pueden relacionar la acción con la Casa Museo al tratarse del índice del famoso libro del autor.

Ya en el exterior de este centro cultural, en la fachada de la calle Miguel Íscar, se encuentra otra de las piezas, unos paneles con una "lista de casis", una palabra "abierta" que buscan ensalzar esas "posibilidades" que ofrecer las obras de arte.

En el interior de la casa, se pueden ver otras tantas obras e instalaciones, como la realizada en la biblioteca, donde se han girado todos los libros que no tuviesen escrito en su lomo la palabra Cervantes.

Así, las estanterías dejan ver una mayoría de páginas amarillas de los tomos, lo que también "habla del paso del tiempo", y se pueden observar los guantes de restaurador, ahora manchados, que utilizó el artistas para llevar a cabo esta acción.

Junto a ello, en una pared cuelga una pieza fotográfica de la muestra, un elemento que bien podría formar parte del propio museo, pues se trata de una imagen de un rótulo que indica que no hay que tocar las piezas del museo.

"Es una prueba del límite del espectador en un espacio exposivo", ha señalado el artista autor de la muestra que ahonda también en la ambigua frontera entre el museo y sus instalaciones.

En el resto de la Casa de Cervantes, se encuentran páginas enmarcadas que marcan inicios de capítulos, hasta 10, u fotografías de los espacios entre las líneas del libro del Quijote, así como textos en vinilo en las pares, collage fotográficos sobre papel con listados o letras de imprenta antigua colgadas, así como impresiones digitales sobre cristal.

Todo ello en producciones que aluden a aspectos relacionados con el vacío, la invisibilidad, la ausencia, la corrección, el error, el azar, las posibilidades artísticas del obstáculo, los límites del lenguaje y, de este modo, los límites en la propia representación de la realidad a la que el arte y los museos remiten.

ACTIVIDADES

Con el propósito de profundizar en el marco conceptural de la exhibición 'Ver para leer', el Museo Casa de Cervantes ha organizado una serie de actividades con las que pretende indagar en las "rupturas y afinidades" que aportn un "nuevo horizonte de significado" al espacio.

En concreto, se llevarán a cabo visitas comentadas a la exposición, para acercar al público el universo conceptual del que fuera representante de España en la 59 edición de la Bienal de Venecia -- con el proyecto 'Corrección'--.

Asimismo, se desarrollará un ciclo de conferencias con la participación del escritor y traductor Pablo Martín Sánchez, que realizará una genealogía del movimiento OuLipo -- que explora las posibilidades de la literatura mediante la imposición voluntaria de restricciones-- o la doctora en Historia del Arte y experta en arte conceptual y de archivo Henar Rivière, quien tratará estas categorías para ofrecer una reflexión sobre la noción de documento y archivo en la era de la información analógica.

También ofrecerá una conferencia la profesora de Historia del Arte Selina Blasco, que abordará de prácticas asociadas a la noción de vacío en el entorno museístico.

Además, se celebrará un club de lectura centrado en escritores vinculados con el OuLipo y un ciclo de cine con títulos de Agnès Varda o Jean Luc-Godard, entre otros, así como una nueva edición de un seminario de escritura, en esta ocasión bajo el título 'El azar y la revelación como motores de creación'.

A todo ello se suman propuestas de laboratorios-taller, actividades para el público infantil y dos conciertos en formato acústico sobre las 'Formas de libertad', a cargo de la saxofonistas Fátima Alcázar y el Slok Dúo.