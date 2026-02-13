Igualdad fija como objetivo para 2026 incorporar a Viogén a todos los municipios de CyL de más de 5.000 habitantes

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (I), atiende a los medios tras reunirse con la jefa de la Unidad de Coordinación contra la violencia sobre la mujer de Castilla y León y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen (2D), a 13 de febrero de 2026, en Valladoli - Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que su departamento y la Delegación del Gobierno se han marcado como objetivo "posible" y "ambicioso" para 2026 que el "cien por cien" de los municipios de Castilla y León de más de 5.000 habitantes --que cuentan con policía local-- se incorporen al Sistema Viogén (ahora lo está el 88 por ciento, 62 de los 71 que tendrían que estarlo).

Así lo ha señalado tras una reunión "muy produciva" en Valladolid con el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en la Comunidad para conocer "de primera mano" cuáles son las realidades en Castilla y León, que cuenta con "mucha diversidad" al tener nueve provincias.

A este respecto, la titular de Igualdad ha asegurado que "preocupa" cómo pueda avanzar el año en materia de violencia de género después de que 2025 fuera "terrible" y, aunque en Castilla y León sólo hubo una mujer asesinada, cree que "ya es mucho" para que todos los instrumentos y la coordinación se pongan en marcha y se intente evitar que la violencia machista se cobre más vidas en Castilla y León y en toda España.

Por ello, se ha fijado un objetivo "posible" y "ambicioso" como es alcanzar la incorporación de los municipios que faltan al Sistema Viogén, que salva vidas "a diario", que permite alertar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de situaciones que puedan estar sufriendo las víctimas de violencia de género y víctimas de violencias machistas.

"Es un objetivo posible porque en este momento de los 71 municipios que tendrían que estar incorporados hay 62 que ya lo están", ha explicado la ministra, quien cree que se ha hecho "un esfuerzo" y "un buen trabajo" entre las policías, entre los ayuntamientos y también con la Comunidad.

"Por eso creo que ese objetivo del 100 que es muy beneficioso para las mujeres, que es muy beneficioso para avanzar en igualdad, puede ser un objetivo posible", ha insistido.

Para alcanzar este objetivo, considera que hay que hablar con los ayuntamientos, "incentivarlos", y ha recordado que entre los fondos del Pacto de Estado hay recursos específicos para que las policías locales se puedan integrar.

"Necesitan una formación específica y eso es en lo que estamos trabajando, en ver las necesidades en los municipios que todavía no están incorporados de policía local", ha explicado la ministra, quien ha apuntado que se trata de ver cómo llegue esa formación y sea "interesante" para estos cuerpos para incorporarse a un servicio público "esencial" como es proteger y acompañar a las víctimas de violencia de género, que son "muy vulnerables" y precisan de apoyo y seguimiento.

IGUALDAD DE SERVICIOS

Por otro lado, Ana Redondo ha señalado que en la reunión se ha trabajado en reconocer una cartera básica de servicios para todos los centros de crisis 24 horas después de que el año pasado se hiciera un "enorme esfuerzo" en el ámbito nacional para todos pudieran abrirse y no hubiera "ciudadanas de segunda y de primera" en todo el territorio español y que todas pudieran contar con este nuevo recurso para víctimas de violencias sexuales.

"Hemos conseguido el objetivo", ha indicado Ana Redondo, quien ha recordado que ahora hay 60 centros de crisis abiertos en toda España, nueve de ellos en Castilla y León, pero aún así se necesita "dar un paso más".

En esta línea, la ministra ha apuntado que se necesita que la cartera básica de servicios, tanto jurídicos como psicológicos o de inserción laboral "sean comunes" para lograr que todas las mujeres en todo el territorio, en todas las provincias de Castilla y León, puedan encontrarse con esos servicios "mínimos" y que estén a su disposición".

"No podemos consentir, desde luego, desde el Ministerio de Igualdad, que haya ciudadanas de primera, ciudadanas de segunda, víctimas de primera, por supuesto que no, y víctimas de segunda", ha aseverado.

Por ello, ha asegurado que seguirán trabajando con las delegaciones del Gobierno y las unidades que están "sobre el terreno", que conocen "perfectamente" la situación y para ofrecer en la próxima conferencia sectorial avances en el sentido de unificar los servicios públicos cuando se trata de atender a víctimas de violencia de género, de violencias sexuales y, en definitiva, "víctimas del machismo".

Por otra parte, tras la reunión, Ana Redondo también se ha referido a los dispositivos electrónicos para evitar que los maltratadores se acerquen a sus víctimas y el nuevo contrato de licitación, que considera que va a implementar mejoras.

La ministra ha recordado que el contrato finaliza el 6 de mayo de este año y lo que se ha hecho es detectar las mejoras, incorporarlas al contrato y licitarlo con una cantidad muy superior al que ahora finaliza, que es de 52 millones.

En concreto, ha apuntado que se ha elevado la cuantía a 71 millones, con la posibilidad de incluso de incrementarlo a 111 millones si finalmente se concluyen las dos prórrogas que están previstas porque el contrato sale por tres años más sendas prórrogas de un año, en total cinco, con una cantidad "muy sustanciosa" y "muy superior" que cree que permitirá poner en marcha todos los avances y todas las mejoras que se han detectado que se pueden llevar a cabo.