El III Festival de Vencejos de Segovia ofrece conferencias y rutas para conocer mejor la colonia más grande de Europa

La concejala de Turismo, May Escobar, en la presentación del III Festival de Vencejos de Segovia. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha convocado el III Festival de Vencejos de Segovia, durante el que habrá conferencias ornitológicas, actividades de ocio y rutas guiadas para conocer mejor la colonia de vencejos de la ciudad, considerada la más grande de Europa.

El festival, organizado desde el área de Turismo municipal, tendrá lugar los días 6 y 7 de junio, en coincidencia con el Día Mundial del Vencejo.

La programación, gratuita y abierta a todos los públicos, combina divulgación científica, sensibilización ambiental, actividades familiares, arte y música en torno a la histórica colonia de vencejo común que alberga el Acueducto de Segovia, considerada una de las más importantes de Europa por la comunidad científica.

La concejala de Turismo, May Escobar, ha subrayado, en la presentación del evento, la importancia de "seguir impulsando una manera de entender el turismo ligada al respeto por el patrimonio, por el medio ambiente y por las especies que conviven con nosotros".

Asimismo, ha recordado que el vuelo de los vencejos forma parte de la identidad sonora y visual de la ciudad durante las tardes de primavera y verano, y ha insistido en que "proteger a los vencejos es también proteger el patrimonio vivo".

La programación comienza este 12 de mayo con la apaertura de la exposición 'Gordipájaros, una visión redonda de las aves', en el Centro de Recepción de Visitantes. La muestra, que se podrá visitar hasta finales de junio, está creada por el ilustrador y educador ambiental Julio Álvarez Rentero, quien propone una mirada artística, divertida y accesible sobre las aves y la diversidad natural.

Por otra parte, la jornada principal del festival será el sábado 6 de junio, cuanod el Centro de Recepción de Visitantes acogerá las actividades infantiles y familiares 'Adivinaves', un juego participativo para identificar distintas especies a través de pistas e ilustraciones de la exposición, con una observación final en directo de los vencejos en el entorno del Acueducto. La propuesta se completará con pintacaras temático, un photocall vencejero y talleres de manualidades.

Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, la Sala La Alhóndiga será escenario de dos conferencias científicas, la de la doctora en Biología Rosalina Montes Espín, investigadora especializada en biología reproductiva de vencejos en Cuba, quien compartirá sus estudios sobre estas aves migratorias, y la del biólogo británico Edward Mayer, fundador de la iniciativa Swift Conservation y uno de los principales referentes europeos en conservación del vencejo común, quien abordará la importancia de apoyar la biodiversidad urbana como herramienta para proteger la fauna silvestre.

La jornada del sábado concluirá a las 21.00 horas con un concierto al aire libre del grupo Toldería en los jardines del IES Mariano Quintanilla, con el vuelo vespertino de los vencejos como telón de fondo.

El domingo 7 de junio, Día Mundial del Vencejo, el festival clausurará su programación con un paseo interpretativo guiado por los biólogos Gloria Molina y Fernando Ávila, dedicado a la avifauna urbana de Segovia. La actividad partirá y finalizará en el Centro de Recepción de Visitantes, recorrerá los valles del Clamores y el Eresma y requiere inscripción previa a través del correo segovia.natural@turismodesegovia.com.

La concejala ha invitado a los segovianos a "detenerse, observar y redescubrir la ciudad desde otra perspectiva" y ha reafirmado el compromiso del área de Turismo con iniciativas que contribuyan a construir "una ciudad más sostenible, más consciente y más comprometida con la conservación de su riqueza natural y patrimonial".